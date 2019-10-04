Средняя стипендия в России в 2020 году превысит 3000 рублей

В Минобрнауки подтвердили планы проиндексировать стипендиальный фонд на 3% в следующем учебном году. В результате средний размер стипендии в подведомственных государственных вузах в России вырастет на 90 руб., до 3070 руб.

«Средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года по стране составил 2980 руб., в 2018 году в сентябре данный размер составлял 2904 руб.»,— заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Минобрнауки.

Проект закона о федеральном бюджете на плановый период 2021–2022 годов предполагает, что стипендиальный фонд будет индексироваться на 4% ежегодно. В этом случае сумма выплат может вырасти еще более чем на 120 руб.

Сегодня, 4 октября, в Совете федерации пройдут слушания о параметрах бюджета на 2020 и 2021–2022 годы. Планируется, что в следующем году расходы на социальную политику, в частности, вырастут на 2,7%.

Подробности — в публикации “Ъ” «Трехпроцентный рост и крепкий рубль».