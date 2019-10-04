«Краснодар» взял пример с ЦСКА

После того, как ЦСКА проиграл на своем поле «Эспаньолу», та же участь постигла и «Краснодар», который во втором туре группового этапа футбольной Лиги Европы уступил дома другому испанскому клубу — «Хетафе». Как ни старались кубанцы, они не смогли уйти от поражения при счете 0:2, отквитав лишь один пропущенный гол.

В домашнем матче с «Хетафе» ситуация обязывала «Краснодар» реабилитироваться за тяжелое поражение от «Базеля» на старте группового этапа Лиги Европы. Те 0:5 больно ударили по честолюбию кубанцев, особенно — владельца клуба Сергея Галицкого, потратившего под €30 млн только на усиление состава к еврокубкам, не считая средств на зарплаты довольно высокооплачиваемых новичков. Да и команда явно оказалась, выражаясь языком боксеров, в состоянии грогги, что показала следующая встреча в чемпионате России с ЦСКА, по ходу которой черно-зеленые очнулись, лишь когда уже горели 0:3. Затем они вроде бы окончательно пришли в чувство, взяв верх над «Арсеналом», но это еще требовалось доказать в противостоянии с «Хетафе».

Испанский клуб в первом туре победил дома «Трабзонспор» (1:0) и на пару с «Базелем» захватил лидерство в группе С. Конечно, нельзя сказать, что у него сейчас все хорошо. В национальном первенстве «Хетафе» стартовал не лучшим образом и занимает 16-е место. С другой стороны, таким грандам, как мадридский «Атлетико» и «Барселона», он уступил достойно, а, собственно, больше никому и не проигрывал, еще четыре матча из семи завершив вничью, в том числе на выезде с участником Лиги чемпионов «Валенсией».

Любопытно, что в Краснодаре «Хетафе» выставил второй состав, который разительно отличался от того, что использовал главный тренер команды Пепе Бордалас в чемпионате Испании. Очевидно, что La Liga для нее гораздо более важный турнир, чем Лига Европы. Тем не менее гости абсолютно не тушевались и даже, наоборот, вели себя дерзко. Они активно прессинговали и шли в борьбу, не стесняясь прибегать к тактике мелкого и грязного фола, хотя и с мячом обращались умело. Уж на что «Краснодар» славится в нашей премьер-лиге своей культурой паса и приверженностью к комбинационному футболу, но «Хетафе» имел здесь преимущество. Постепенно оно стало материализоваться и в опасные моменты. Давид Тимор, замыкая головой скидку после подачи углового, не попал фактически в пустые ворота. А вот Родригес Анхель хозяев не простил, когда арендованный у «Челси» бразилец Кенеди вывел его один на один с вратарем Матвеем Сафоновым. Под занавес первого тайма мог огорчить «Краснодар» и Аллан Ньом, но угодил в штангу. Так что хорошо, что российский клуб пропустил до перерыва всего однажды.

Во второй половине на поле появился нападающий Ари, заменивший выполнявшего функции опорного полузащитника Йона Гудни Фьолусона. Безусловно, «быкам» нужно было оживить атаку, ведь за предыдущие 45 минут они нанесли лишь один удар, и тот неточный. С выходом натурализованного бразильца дела у них действительно пошли веселее. «Краснодар» мог сравнять счет на 51-й минуте, когда голкипер «Хетафе» Леандро Чичисола не зафиксировал мяч и дал шанс Маркусу Бергу сыграть на добивании, однако шведу не хватило расторопности. Зато десять минут спустя снова очень ловко распорядился своим моментом Анхель, забивший уже третий гол в нынешней Лиге Европы. Правда, непонятно, как его прозевали краснодарцы при вертикальном навесе со «стандарта».

Хозяева все же возродили интригу в этом матче. Ари посеял панику в обороне «Хетафе» и сам пожал ее плоды, сократив разницу до минимума. До финального свистка оставалось еще достаточно времени — почти полтайма. Кроме того, на 81-й минуте у гостей был удален Тимор. Игра приобрела совсем нервный характер. Отметим, что во втором тайме испанский клуб заработал пять желтых карточек. «Краснодар» пытался отыграться, но Даниил Уткин и Берг упустили возможности сделать это. Таким образом, кубанцы потерпели второе поражение в Лиге Европы. Учитывая, что «Трабзонспор» в параллельной встрече поделил очки с «Базелем» (2:2), они очутились на самом дне в группе С. Впереди у них два матча с турецкой командой, и, наверное, только максимальный результат позволит им еще претендовать на путевку в play-off.

Александр Ильин