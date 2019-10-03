Суд не нашел нарушений прокуратуры в деле о раскопках в Сандармохе

Тверской суд Москвы отказал в иске председателя партии «Яблоко», депутата заксобрания Карелии Эмилии Слабуновой, которая просила признать незаконными действия Генпрокуратуры РФ и прокуратуры Карелии, ранее отказавшихся проверять раскопки Российского военно-исторического общества (РВИО) в урочище Сандармох. На территории урочища были расстреляны и похоронены более 7,6 тыс. человек во время Большого террора. Госпожа Слабунова намерена обжаловать решение.

Иск депутата заксобрания Карелии Эмилии Слабуновой касался ситуации вокруг раскопок, которое провело РВИО в урочище Сандармох. По данным «Мемориала», в урочище похоронены в 1937–1938 годах свыше 3,5 тыс. жителей Карелии, более 3 тыс. заключенных—строителей Беломорканала и 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы. В августе прошлого года поисковики РВИО по просьбе карельских властей уточняли границы захоронения и проверяли гипотезу о расстрелянных там финнами советских военнопленных во время Второй мировой войны. Финские историки заявили, что у них нет данных о таком месте расстрелов (см. “Ъ” от 18 сентября 2018 года), а правозащитники увидели в действиях поисковиков попытку переписать историю. В этом году РВИО провело повторную экспедицию.

Санкт-петербургское общество «Мемориал» попросило Генпрокуратуру проверить, не являются ли раскопки вандализмом, надругательством над телами умерших и повреждением объектов культурного наследия.

Правление международного «Мемориала» заявило, что «раскопки, не обоснованные никакими предварительными историко-архивными исследованиями, на мемориальном кладбище, официально внесенном в реестр памятников истории и культуры, недопустимы».

Госпожа Слабунова обратилась с протестом на действия поисковиков, указывая, что статус захоронения в Едином госреестре объектов культурного наследия — «памятник истории», а значит, там запрещено вести раскопки без проведения историко-культурной экспертизы проектной документации работ. Сперва прокуратура Карелии перенаправила обращение в управление по охране объектов культурного наследия Карелии, которое ответило, что статус у захоронения другой — «достопримечательное место», а значит, раскопки велись законно. Второе и третье обращение госпожа Слабунова направила уже в Генпрокуратуру РФ, указав, что республиканская прокуратура не рассматривала ее обращение по существу. Однако Генпрокуратура спускала письма в Карелию, откуда снова приходили ссылки на статус «достопримечательное место».

Председатель партии «Яблоко», депутат заксобрания Карелии Эмилия Слабунова Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Тогда в июле 2019 года госпожа Слабунова направила иск в Тверской суд Москвы, указав на бездействие и ненадлежащее рассмотрение Генпрокуратурой РФ и прокуратурой Карелии обращений. В своих возражениях представители ведомств (в суде не присутствовали) указали, что все ответы составлены в соответствии с законодательством, неясностей в них нет и бездействия не допущено. Адвокат истца Алексей Сюзюмов, в свою очередь, указал, что Генпрокуратура нарушила запрет на передачу обращений в нижестоящие прокуратуры, решения по которым региональное ведомство уже принимало. Прокуратура Карелии до обращения в Генпрокуратуру госпожи Слабуновой уже отказала депутату проверить законность раскопок в Сандармохе.

Тем не менее суд вынес решение об отказе признавать действия (бездействие) Генпрокуратуры и прокуратуры Карелии неправомерными.

Депутат Слабунова заявила “Ъ”, что будет обжаловать решение. Кроме того, она напомнила в связи с этим решением о судьбе краеведа Юрия Дмитриева. Господин Дмитриев и международная организация «Мемориал» в 1997 году выяснили, что в урочище Сандармох были расстреляны более 7,6 тыс. человек во время Большого террора. В конце 2016 года Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии и хранении оружия. У него нашли фотографии приемной дочери, которые он делал для отслеживания развития ребенка, и обломки старого ружья. В 2018 году суд признал его невиновным, однако через некоторое время следствие возобновило дело, обвинив господина Дмитриева уже в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Процесс идет до сих пор.

«Человека убивают медленно, на глазах у всех, демонстративно, убивают репутационно, обвинив его в грехах, которые не совершал, убивают физически теми условиями, которые в российских тюрьмах существуют,— отметила госпожа Слабунова.— Убивают суть его дела. Спасать таких людей нужно сейчас».

Таким решением, по словам политика, суд «практически оправдывает не только бездействия Генпрокуратуры, но и действия, которые совершали сталинские преступники по отношению к российским гражданам».

Валентина Путреша