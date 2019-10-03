Трамп призвал Украину и Китай провести расследование против Байдена

Президент США Дональд Трамп считает, что и Украина, и Китай должны провести расследование в отношении бывшего американского вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. По мнению американского президента, господа Байдены могут быть причастны к коррупционным схемам в этих странах.

«Я думаю, что если быть честными, они (Украина.—“Ъ”) должны начать серьезное расследование против Байденов. Это очень простой ответ. <…> Китай тоже должен начать расследование, поскольку то, что произошло в Китае, так же плохо, как и на Украине»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по CNN).

25 сентября на сайте Белого дома опубликовали расшифровку июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. До этого спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента американского президента. Причиной этому послужило то, что Дональд Трамп якобы давил на Владимира Зеленского и призывал его инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах. Киев пока не нашел оснований для начала расследования.

Подробнее о скандале — в материале “Ъ” «На Украину не давят, но она сопротивляется».