К врио добавили директора и министра

5 сентября президент Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Кабардино-Балкарии три кандидатуры для избрания на должность главы республики: врио главы Кабардино-Балкарии (КБР) Казбека Кокова, министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева и директора республиканского филиала компании «РусГидро» Игоря Кладько. Таким образом, список кандидатов определен в двух из трех регионов, где новые главы будут в этом году избираться законодательными собраниями.

На 8 сентября в Кабардино-Балкарии назначены выборы нового состава парламента. В четверг Владимир Путин внес в республиканское законодательное собрание список из трех кандидатур, из которых уже депутаты нового созыва 3 октября выберут главу республики. Кроме действующего врио Казбека Кокова (сына первого президента КБР Валерия Кокова) в список внесены директор кабардино-балкарского филиала ПАО «РусГидро» Игорь Кладько и министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев.

Чем известен Казбек Коков Читать далее

Отметим, что 57-летний господин Кладько до назначения в апреле 2016 года руководителем республиканского подразделения «РусГидро» успел поработать главой местной администрации городского округа Прохладный, исполнял обязанности главы администрации Нальчика, а с 2013 по 2014 год руководил министерством промышленности и торговли КБР. Кандидат имеет два диплома о высшем образовании: по первому он историк, а по второму — юрист. Этническому балкарцу Ильясу Шаваеву 41 год, он несколько лет руководил республиканской организацией Российского союза молодежи и был членом бюро ЦК РСМ от Северо-Кавказской региональной группы. Господин Шаваев окончил Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики. До назначения на пост министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики он дважды избирался в парламент КБР от КПРФ, входил в состав комитета по бюджету, налогам и финансам, а также работал в комитете по аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным отношениям.

Врио главы КБР Казбек Коков — кабардинец, родной сын первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова, занимавшего эту должность 13 лет, с 1992 по 2005 год. Казбек Коков родился в 1973 году, окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт, в 1990-е годы работал заместителем генерального директора по коммерческим и общим вопросам ОАО «Халвичный завод "Нальчикский"», а затем — генеральным директором ОАО «Каббалкресурсы».

Казбек Коков ранее избирался депутатом городского совета Нальчика и республиканского парламента, состоял в региональном политсовете «Единой России».

В 2010 году был назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия республики, а в апреле 2013 года получил должность советника регионального блока управления президента России по внутренней политике, курировал Северо-Кавказский регион.

Господин Коков был назначен врио главы республики после отставки прежнего главы КБР Юрия Кокова, однофамильца Казбека и Валерия Коковых. Юрий Коков находился на посту главы республики с 2013 года: он стал врио после досрочной отставки Арсена Канокова и в 2014 году был утвержден в должности депутатами парламента. Сам он также досрочно ушел в отставку осенью 2018 года: часть местных экспертов связала это со столкновениями между кабардинцами и балкарцами в Кенделене, произошедшими за несколько дней до отставки и потребовавшими вмешательства полиции и Росгвардии. Впрочем, практически сразу после отставки Юрий Коков был назначен заместителем секретаря Совбеза РФ. Срок его полномочий истекал в октябре 2019 года.

Напомним, 4 июля парламент КБР единогласно принял решение о проведении выборов главы республики 3 октября. В ближайшее воскресенье в КБР пройдут выборы нового состава парламента.

Напомним, Кабардино-Балкария — одна из трех российских республик, где высшее должностное лицо в этом году избирается парламентариями из списка, который вносит глава государства.

26 августа Владимир Путин внес кандидатуры на рассмотрение парламента Ингушетии, где голосование пройдет 8 сентября. В Крыму, как и в КБР, новый созыв парламента лишь избирается в этот день. Госсовет Крыма также планирует избрать главу республики в октябре, список кандидатов пока неизвестен, но в «Единой России» уже заявляли, что намерены поддержать кандидатуру действующего главы региона Сергея Аксенова.

Александра Ларинцева, Пятигорск; Мария Литвинова