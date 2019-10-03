ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в матче Лиги Европы

Футболисты российского ЦСКА проиграли испанскому «Эспаньолу» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голы забили: Матиас Варгас (64) и Виктор Кампусано (95).

Ранее ЦСКА проиграли болгарскому «Лудогорцу» со счетом 1:5. Следующий матч российская команда сыграет 24 октября против венгерского «Ференцвароша» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.