ЦСКА проиграл «Лудогорцу» в матче Лиги Европы

Футболисты российского ЦСКА проиграли болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Игра, проходившая на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

У «Лудогорца» голы забили Клаудиу Кешерю (52, 69, 73), Вандерсон (48) и Джоди Лукоки (50). У ЦСКА отличился Игорь Дивеев (11).

В следующем туре 3 октября ЦСКА примет испанский «Эспаньол». «Лудогорец» на выезде сыграет с венгерским «Ференцварошем».

Подробнее о матче читайте в публикации “Ъ” «Разгром в Разграде».