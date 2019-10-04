Игра в гости

Вот уже 15-й раз осенью (с 2013 года — в биеннальном режиме) «малые» петербургские музеи пускают к себе современное искусство. Это происходит в рамках фестиваля «Современное искусство в традиционном музее», который придумал и держит на плаву все это время фонд «Про Арте». В этом сезоне сошлись несколько больших цифр: 20 лет самому «Про Арте», 15 лет — фестивалю, осуществлено более 200 проектов. Юбилейный фестиваль отмечать решили не числом, но качеством. Слияние традиционного и современного с солидным уже опытом взаимодействия проверила на себе Кира Долинина.

В Петербурге фестиваль «Современное искусство в традиционном музее» любят. Во-первых, это весело: толпы народа катаются по всему городу по Богом забытым местам и находят там неожиданные сокровища. Во-вторых, необычайно познавательно и даже азартно: «малые», а иногда и вовсе ведомственные музеи, в которые просто так ни в жизнь не попадешь, открывают свои двери, и там может быть все что угодно — предметы гигиены вековой давности, небеса обсерватории, собаки Павлова, чрево ледокола «Красин», витрины для специалистов по патологической анатомии животных... В-третьих, отбор участников у «Про Арте» всегда изысканный, в фестивале за прошедшие годы приняли участие практически все самые-самые российские художники — от Николая Полисского, Елены Елагиной и Игоря Макаревича до Владислава Ефимова и Аристарха Чернышева, Ольги Чернышевой, Ивана Плюща или молодой еще группы «Мыло».

Симбиоз «традиционного» музея (а это иногда в прямом смысле слова музей — пыльный, неповоротливый, непосещаемый) с бодрыми и странными художниками удачен далеко не всегда, но и цель организаторы фестиваля преследуют куда более далекоидущую, чем просто успех конкретной выставки. Расшевелить одних и научить других уважать границы партнера — это дело не одного года. 15 прошедших фестивалей вывели несколько музеев в лидеры по способности мимикрировать: посещение Музея связи, Музея гигиены, Музея печати, Музея Арктики и Антарктики, Мемориальной квартиры Куинджи или Шаляпина, Музея Анны Ахматовой — уже никакая не экзотика, а норма музейной жизни города. Хотя бы и только раз в два года.

Юбилейный фестиваль сделан по принципу внутреннего отбора: за исключением американской художницы Александры Лерман все участники — выпускники «Школы молодого художника», которая работает в «Про Арте» ровно столько же, сколько существует сам фонд, 20 лет. Проектов отобрано одиннадцать, музеев-участников — шесть (Музей Арктики и Антарктики, Музей железных дорог России, Музей гигиены, Музей печати, Музей-квартира Льва Гумилева, Музей истории религии).

На этот раз у фестиваля появился приглашенный куратор (заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков) и сквозная тема («Аналоговые сигналы»). Эпоху просвещения, веру в позитивистскую науку, истинность мер и весов предлагается поверить гармонией цифровой реальности.

На одном конце этой тревожной прямой стоит тончайшая Ася Маракулина с нежной и пронзительной графикой почтовых отправлений со Шпицбергена на Большую землю, прошедших (дошли до адресата далеко не все) путь регулярной почты.

На другом — жесткое видео Александры Лерман, посвященное порождению извращенного гения советских селекционеров, окультуренному борщевику Сосновского, приобретшему у Лерман почти человеческий голос. Между ними: пальмовый остров-рай Тани Ахметгалиевой в техногенном Музее железных дорог; «Дерево № 4», полученное путем генетического и скульптурного скрещивания, Анастасии Павлицкой в Музее религии; там же — естественные скульптурные формы Влада Кулькова; битва цифры и живописи Ивана Плюща в Музее истории печати; там же видеофреска о живописных градиентах в мире парикмахерского и садового искусства Вероники Рудьевой-Рязанцевой; история жизненного цикла мыла Семена Мотолянца в Музее гигиены; измерительные экзерсисы Антона Хлабова в Музее Арктики и Антарктики; VR-танец группы «Каннон Данс» в Музее железных дорог; два звуковых проекта Александра Морозова и образовательная программа по современному искусству Леры Лернер, на которую добровольно пошли сотрудники Музея религии.

Один вывод напрашивается сразу же: фонду «Про Арте» действительно удалось создать качественную образовательную институцию, и ее лучшие выпускники — активные игроки на отечественной арт-сцене. Музеи от стабильности фонда и фестиваля тоже явно выиграли: уже нет несколько истеричного характера встречи старого и нового, а есть профессиональное сотрудничество. Не надоело ли зрителю — вопрос открытый. Хотя, судя по не массовому, конечно, но постоянному спросу покупателей на работы некоторых из участников фестиваля, а также интересу галеристов и кураторов к их проектам, тут тоже все в порядке. Можно всех поздравлять.