Смена тепличной технологии

Бывший топ-менеджер ГК «Эталон» Кирилл Вязовский решил продать свой проект по строительству тепличного комплекса по выращиванию томатов, огурцов и салатов в Ленобласти, который развивает ООО «Агротехнологии». Покупателем может стать бизнесмен Сергей Рукин. Он владеет одним из крупнейших производителей овощей защищенного грунта в России «Технологии тепличного роста». Инвестиции в постройку теплиц мощностью 8 тыс. тонн в год оцениваются в 3,7 млрд рублей. Эксперты противоречиво воспринимают проект: одни считают, что он будет востребован, другие говорят об отсутствии спроса на дополнительные объемы овощей в регионе.

Кирилл Вязовский близок к заключению сделки по продаже проекта по строительству тепличного комплекса в Волосовском районе Ленобласти, рассказал “Ъ” источник в региональном правительстве. Факт переговоров подтвердили собеседник, близкий к одной из сторон, и областной агропроизводитель. По словам источников “Ъ”, предприниматель обсуждает сделку с владельцем компании «Технологии тепличного роста» (ТТР) Сергеем Рукиным. «Он готов выкупить этот проект и под его реализацию уже получил льготное финансирование Россельхозбанка»,— заявил собеседник “Ъ”.

Господин Вязовский сказал “Ъ”, что ведет переговоры «со всеми лидерами рынка», но не уточнил, о ком идет речь. «Нынешний рынок требует консолидации таких активов. С одной теплицей очень сложно существовать, это не позволяет эффективно распределять накладные расходы, снижать риски неурожая»,— пояснил он. В компании «Технологии тепличного роста» отказались от комментариев.

Принадлежащее Кириллу Вязовскому ООО «Агротехнологии» в 2017 году анонсировало создание комплекса по выращиванию томатов, огурцов и зелени в Волосовском районе Ленобласти мощностью 8 тыс. тонн в год (см. “Ъ” от 05.06.2017). Ввести в эксплуатацию теплицы площадью более 20 га компания собиралась в 2018 году, но в итоге так и не приступила к строительству. По словам господина Вязовского, по проекту была разработана вся строительная документация, сделаны подготовительные работы, а также получено одобрение Минсельхоза на субсидирование ставки по кредиту. Полезная площадь теплиц может составить около 10 га, а остальная территория нужна для подсобных нужд, уточнил господин Вязовский.

Стоимость строительства комплекса, по информации источника “Ъ” в правительстве Ленобласти, составит 3,7 млрд рублей. Если территория обеспечена инженерными коммуникациями, то покупка проекта может обойтись примерно в 200 млн рублей, оценивает собеседник, работающий в тепличной отрасли. Как полагает генеральный директор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова, на реализацию проекта «Агротехнологий» потребуется год.

ТТР является одним из крупнейших производителей овощей защищенного грунта в России (бренды «Рост», «Луховицкие овощи»). Компания управляет четырьмя тепличными комплексами — в Подмосковье, Ростовской, Тюменской и Брянской областях — мощностью более 65 тыс. тонн, а также ведет строительство еще двух объектов — в Мичуринске и Нижегородской области. Ранее господин Рукин занимался тепличным бизнесом в партнерстве с сооснователем «Скартела» Сергеем Адоньевым, но в 2017 году приобрел у него 80% ТТР. Господин Рукин был владельцем одного из крупнейших петербургских дилеров BMW «Авиамоторс», а также совместно с главой группы JFC Владимиром Кехманом строил в Петербурге бизнес-центр «Аэроплаза».

Основной объем овощей в теплицах Ленобласти выращивают два агрохолдинга: «Выборжец» и «Эко-культура», указывает Тамара Решетникова. «Выборжец» производит 17 тыс. тонн овощей в год на теплицах общей площадью 36 га. Годовая мощность «Эко-культуры» на тепличном комплексе «Круглый год» составляет до 5,5 тыс. тонн овощей, сообщила госпожа Решетникова.

Строительство еще одного крупного тепличного комплекса по проекту «Агротехнологий» для Петербурга и Ленобласти актуально, так как сегодня потребность двух регионов в данной продукции закрыта не полностью. «Около 60% овощей "Выборжец" отправляет в регионы Северо-Запада, а также в Москву, где их получится реализовать за более высокую цену»,— объясняет она. Кроме того, действующие в Ленобласти тепличные комплексы в основном выращивают огурцы, а значит, томаты из теплицы «Агротехнологий» будут востребованы покупателями, считает эксперт.

Топ-менеджер одного из областных агропредприятий оценивает проект более скептически. В Петербурге и Ленобласти наблюдается профицит по овощам, поэтому выходить в регион новым игрокам нет смысла, уверен он. В самом проекте нет ничего уникального, на рынке есть много подобных предложений, добавляет он.

Ольга Кантемирова, Константин Куркин