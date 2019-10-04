Ваша ставка не сыграла

Самарский областной суд отменил приказ регионального министерства энергетики и ЖКХ об установлении тарифа за вывоз отходов, который истцы посчитали завышенным. По результатам экономической экспертизы тарифа, в частности, выяснилось, что расходы на транспортирование мусора превышены более чем в шесть раз. Регоператор по обращению с ТКО намерен обжаловать решение суда и отмечает, что тариф на услуги будет действовать до вступления в силу решения суда. Эксперты считают, что причиной возникновения таких ситуаций является спешка в реализации «мусорной реформы».

Самарский областной суд частично удовлетворил иск о признании недействующим приказов регионального министерства энергетики и ЖКХ и департамента ценового и тарифного регулирования об установлении единого предельного тарифа на услугу регоператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоСтройРесурс». Об этом в «Твиттере» сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Суд отменил действие документов не с момента принятия (18 декабря 2018 года), как того просили истцы, а с момента вступления в силу решения суда.

«В течение 30 дней сторона может оспорить решение. Мы готовы к тому, чтобы поехать в апелляционную инстанцию и доказывать там свою правоту. После того, как решение суда вступит в законную силу, должны будут утвердить новый тариф»,— отметил представитель одного из истцов Валентин Сошников.

«Последствия решения облсуда…: 1) За мусор по этому тарифу можно не платить. 2) Регоператор не вправе сейчас взыскивать задолженность (мировые суды не будут выносить решения, ожидая решения по облсуду). 3) Кто платил, после вступления в силу решения сможет подать иск на возврат сумм (перерасчет)»,— написал в «Твиттере» Михаил­ ­Матвеев.

Председатель правления ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров сообщил „Ъ“, что регоператор намерен обжаловать судебное решение. «На данный момент установленный текущий тариф считается действующим. Все возможные последствия исполнения решения не распространяются на весь период действия тарифов (то есть с 1 января и по настоящее время) до вынесения решения по жалобам участников процесса. Призывы отдельных граждан к отказу от оплаты регоператору стоимости оказанных им услуг и требованиям перерасчета явно противоречат смыслу судебного решения и откровенно преждевременны. „ЭкоСтройРесурс“ продолжает оказывать услуги в соответствии с теми тарифами, которые в настоящий момент являются юридически действующими. В случае необходимости компания предпримет все законные действия по взысканию образовавшейся задолженности. Любые требования перерасчета на основании данного решения суда являются незаконными»,— подчеркивает ­Михаил Захаров.

Регоператор сообщает, что возможными последствиями исполнения решения суда может стать прекращение действия тарифов на услуги. «Однако такие последствия могут возникнуть исключительно с момента вступления вынесенного решения в законную силу»,— отмечает господин Захаров.

С начала года с приходом единого регионального оператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоСтройРесурс» вступил в силу приказ министерства об установлении тарифа на его услуги на уровне 598,16 руб. за 1 куб.м. С иском о признании недействующим приказа министерства в суд обратились депутаты губернской думы от КПРФ Александр Краснов, Михаил Матвеев, руководитель Ассоциации собственников жилья Самарской области Вера Романюк и другие. Истцы считали тариф завышенным и ходатайствовали о назначении экономической экспертизы.

«Мы предлагали свою экспертную организацию. Сначала министерство и департамент были категорически против экспертизы, но потом уже предложили свою экспертную организацию. Судья назначил комплексную экономико-финансовую судебную экспертизу — привлекла одного эксперта из предлагаемой нами организации, а другого из организации ответчиков. Если наш эксперт написал много аргументов в пользу необоснованности тарифов, то эксперт ответчиков пришел к выводу только необоснованности приобретения онлайн-касс»,— рассказывает Валентин Сошников.

По результатам экономической экспертизы тарифа, в частности, выяснилось, что расходы на транспортирование мусора превышены более чем в шесть раз. Прокурор на суде поддержала истцов. «Я не был уверен на 100%, что решение суда состоится в нашу пользу, думал, что нам придется обжаловать. Но выступление прокурора показало, что возможно удовлетворить иск частично. Речь идет о том, что необоснованно установлен тариф. Есть экономические вопросы по транспортировке ТКО, по приобретению онлайн-касс. Была заложена необоснованная сумма на их модернизацию, хотя они до 1 января 2019 года не имели касс и полностью закупили новые. Мне не понятно, зачем их нужно было модернизировать. По закону у рег­оператора должна быть производственная программа, а ее нет»,— отметил господин Сошников.

«Мы увидели многочисленные необоснованные расходы… Практика реализации этой системы показывает, что тот тариф, с которым они зашли в министерство ЖКХ принимался с потолка в расчете на то, что мы сейчас начнем работать, а там, в процессе, уже увидим. Полагаю, из-за того, что было много непонятного, решили вменять максимальные цены. В расчете тарифа транспортная составляющая основывалась на данных центра ценообразования, которые состоят из таблицы, причем для каждого километра отдельная цена. …Когда они устанавливали этот тариф, их не беспокоило то, что они не знают, как именно заполняется отдельно взятый мусоровоз, перемещаясь от одного контейнера к другому и, соответственно, сколько мусора мусоровоз везет и потом едет на полигон. Они просто решили взять самый большой, дорогой вариант до 1 км»,— говорил в своем выступлении в суде ­Михаил Матвеев.

Управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов считает, что в целом причиной возникновения таких ситуаций является зачастую не стремление региональных властей обеспечить максимально комфортные и выгодные условия для регоператоров, а банальная спешка в реализации «мусорной реформы». «Изменения в законодательство внесены были, а каким образом после их принятия взаимодействовать между собой региональным чиновникам, самим операторам, управляющим компаниям и населению, не нарушая при этом закон, до сих пор не очень ясно. Отсюда и экономически необоснованные тарифы, и отсутствие единого подхода к тарифной политике»,— подчеркивает Александр Пахомов.

В производстве Самарского областного суда также находится иск депутатов Михаила Матвеева, Алексея Краснова, Павла Туркова об отмене приказа областного министерства энергетики и ЖКХ, которым утверждены нормативы накопления ТКО в городах, исходя из площади жилья. Депутаты оспаривают как сам «завышенный» норматив накопления ТКО в 0,091 куб. м в год на квадратный метр, так и установленный принцип взимания платы в городах в зависимости от площади жилого помещения. Следующее заседание суда состоится 16 октября.

Алена Смирнова