«Самсон-фарма» нашла путь на госзакупки

Одна из старейших московских аптечных сетей — «Самсон-фарма», сменившая в прошлом году владельца, вышла на рынок госзакупок лекарств. Компания подала уже две заявки на участие в аукционах на поставку препаратов для нужд Генпрокуратуры, общая сумма которых превышает 200 млн руб. При этом «Самсон-фарма» участвует только в тех тендерах, куда подает заявки и «Эркафарм». Две эти компании могут быть аффилированы.

То, что «Самсон-фарма» вышла на госзакупки лекарств, следует из данных Kartoteka.ru. Так, в сентябре 2019 года компания подала заявку на участие в аукционе на поставку препаратов для нужд Генпрокуратуры РФ. Тендер проводится для обеспечения лекарствами работников органов и организаций прокуратуры РФ, лиц, получающих пенсию прокурорских работников, и членов их семей. Начальная цена контракта составляла 134,9 млн руб. «Самсон-фарма», предложившая 134,2 млн руб., была допущена к участию, но победителем стала вторая аптечная сеть, подавшая заявку,— «Эркафарм». Она предложила исполнить контракт за 133,5 млн руб.

Эти компании являются близкими друг другу. Так, гендиректор «Самсон-фармы» Арменуи Даниелян является коммерческим директором «Эркафарм». Ранее «Самсон-фарма» уже подавала заявку на участие в аналогичном аукционе, проводимом ведомством на сумму более 100 млн руб. Тогда также кроме нее и «Эркафарм», признанной в итоге победителем, других участников не было.

Один из источников “Ъ” в юридических кругах полагает, что сложившаяся ситуация должна стать основанием для проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Но в ведомстве заявили “Ъ”, что наличия общего топ-менеджера в обеих компаниях недостаточно для того, чтобы делать вывод о нарушении антимонопольного законодательства. Партнер «Инфралекс» Артур Рохлин поясняет, что, если в одной компании физлицо занимает должность топ-менеджера, а в другой — менеджера низшего звена, признака сговора нет.

В то же время управляющий партнер Pen & Paper Валерий Зинченко обращает внимание на то, что при определении начальной цены контракта заказчик запросил три коммерческих предложения, но были поданы только две заявки. Если другие игроки рынка проигнорировали тендер из-за нерыночных условий, тогда можно вести речь о незаконном ограничении конкуренции, считает юрист. Но для установления этого факта необходимо обращение в ФАС других компаний, добавляет юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк. В пресс-службе Генпрокуратуры на запрос “Ъ” не ответили.

С прошлого года на рынке утверждают, что «Эркафарм» может быть владельцем «Самсон-фармы». В июле 2018 года у ООО «Самсон-фарма» сменился владелец. По данным Kartoteka.ru, им стал Александр Ларин. Источники “Ъ” на рынке утверждают, что господин Ларин является номинальным владельцем сети и впоследствии «Самсон-фарма» официально перейдет к «Эркафарм». Последней такая схема нужна для того, чтобы покупкой финансово неблагополучной сети не испортить отношения со своим основным кредитором — Сбербанком.

Гендиректор «Эркафарм» Анастасия Карпова заявляла “Ъ”, что у компании работает с «Самсон-фармой» маркетинговый союз, но аффилированности нет. В то же время госпожа Карпова не исключала, что впоследствии «Эркафарм» может войти в состав учредителей «Самсон-фармы». Если же Александр Ларин действительно номинальный владелец в интересах «Эркафарм», то конкуренция на торгах была искусственной, отмечает Артур Рохлин. В «Эркафарм» не ответили по существу на вопросы “Ъ”, получить комментарий в «Самсон-фарме» не удалось.

Мария Котова