Nestle заняла место соседа

Nestle может приобрести в Перми, где концерн уже выпускает продукцию под брендом KitKat, еще одну площадку для расширения производства. Этот актив его владелец —пивоваренная компания Sun InBev — пытался безуспешно реализовать в течение нескольких лет. В последний раз производитель выставил лот на продажу за 900 млн руб. через сервис бесплатных объявлений.

Концерн Nestle изучает возможность приобретения площадки закрытого Sun InBev в 2014 году пермского пивоваренного завода, сообщили несколько источников “Ъ”, близких к администрации Перми. По словам одного из них, Nestle покупает площадку для расширения производства филиала «Камский», который расположен по соседству с пивоваренным заводом. Предполагается, что на новой площадке будет локализовано производство одного из продуктов кондитерской линейки Nestle, который сейчас импортируется в РФ из-за рубежа. В Nestle от комментариев отказались.

Один из бывших руководителей пермского пивоваренного завода рассказал, что впервые планы приобретения производственной площадки для Nestle обсуждались сразу после ее закрытия. «Фактически пивоваренный завод окружен двумя производствами Nestle, кондитерским и сухих завтраков,—отмечает он.— С точки зрения организации производственных процессов, решения логистических задач приобретение площадки — идеальный вариант». Как говорит собеседник “Ъ”, теоретически Nestle может запитать новую площадку теплоэнергией от источников, которые уже обслуживают существующие производства.

Nestle приобрела кондитерскую фабрику «Камская» в 1998 году, в 2007 году фабрика получила статус производственного филиала. На сегодняшний день филиал выпускает более 70 наименований продукции и именуется «Домом KitKat в России». Пермская фабрика является второй в мире по производству KitKat после фабрики в Дубае.

Пермский пивоваренный завод входил в качестве филиала в Sun InBev, в 2014 году по решению собственников закрылся из-за низкой рентабельности и роста убытков. Его имущественный комплекс сейчас продается на Avito за 900 млн руб. В объявлении уточняется, что общая площадь земельного участка составляет 11,1 га, общая площадь строений — 58 тыс. кв. м, производственная площадь — 9,5 тыс. кв. м.

Совладелец АО «Кондитерская фабрика "Пермская"» Александр Яцков считает, что перепрофилирование площадки не вызовет сложностей. «Если речь идет исключительно об использовании корпусов и помещений, то здесь потребуется только установить нужное оборудование. Для кондитерского производства не нужна вода из специальных скважин или особо мощный газопровод»,— пояснил господин Яцков.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев считает, что самым ценными активами пивоваренного завода являются недвижимость, так как профили оборудования отличаются, и элементы инфраструктуры. При этом могут потребоваться затраты на демонтаж и установку оборудования. «Сказать заранее, будет ли новый владелец перестраивать производство под выпуск иной продукции или просто расширит свое производство, существенно модернизировав имеющиеся мощности, практически невозможно»,— говорит эксперт. По его словам, вряд ли стоит ожидать радикальной смены курса на выпуск нетипичной для бренда продукции. А вот расширение ассортимента, например, за счет выпуска снеков или какой-либо еще продукции, схожей по потребительским запросам с уже выпускаемой, вполне возможно, не исключает Алексей Коренев.

Вячеслав Суханов, Юлия Сырова, Пермь