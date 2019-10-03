Генпрокуратура перешла киберграницы

По оценкам экспертов, сейчас в мире около 40 млн киберпреступников, а потери мировой экономики от их действий в прошлом году оценивались в $1,5 трлн. Об этом говорилось на встрече генеральных прокуроров стран—членов Совета государств Балтийского моря. Борьба с этим явлением, отметил представитель Генпрокуратуры РФ, с учетом ее транснационального характера, возможна только при создании соответствующего механизма международно-правового сотрудничества, и региональные решения проблему не устранят.

Встреча генпрокуроров стран Совета государств Балтийского моря была 18-й по счету, посвящалась борьбе с преступностью в сфере высоких технологий, а прошла в Таллине. Российское надзорное ведомство представлял замгенпрокурора Алексей Захаров, с докладом выступил начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.

По-настоящему эффективной борьбе с киберпреступностью, отметил господин Завалунов, сегодня препятствует отсутствие единого подхода при получении трансграничного доступа к электронным доказательствам, поскольку в каждом государстве имеется собственная внутренняя практика.

Артур Завалунов подчеркнул, что «ни одно из региональных решений не способно устранить проблемы, возникающие перед мировым сообществом в рассматриваемой сфере. Попытки распространить любой из секторальных документов на все страны мира заранее обречены на провал».

В то же время, отметил представитель Генпрокуратуры, положения Будапештской конвенции в пункте «б» статьи 32 (предоставляет при некоторых условиях право одной стороне получать через компьютерную систему на своей территории доступ к хранящимся на территории другой стороны компьютерным данным или получать их) содержат положения, прямо ставящие под угрозу как государственный суверенитет и безопасность государств-участников, так и право граждан на неприкосновенность их частной жизни и персональных данных.

Господин Завалунов заявил, что киберпреступность по своему размаху стала глобальной угрозой: по данным экспертов, сейчас в мире действуют около 40 млн киберпреступников, а ущерб мировой экономике от их деятельности ежегодно растет примерно на $500 млрд и уже достиг полутора триллионов долларов в прошлом году.

В Генпрокуратуре РФ налажен отдельный учет информации об оказании правовой помощи в сфере борьбы с киберпреступностью. За три года через ведомство иностранным государствам были направлены 63 запроса российских следственных органов, из них 39 исполнено, в РФ поступило около полутора тысяч запросов, более тысячи было исполнено. «Любые организационные и практические меры, проводимые внутри одной страны, с учетом международного характера киберпреступлений могут быть максимально результативными только при наличии надлежащего механизма международно-правового сотрудничества»,— резюмировал господин Завалунов.

В свою очередь, замгенпрокурора РФ Алексей Захаров выразил надежду, что «совместными усилиями удастся сделать новый шаг на пути укрепления взаимопонимания между государствами в очень сложной и исключительно важной области обеспечения информационной безопасности и противодействия преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий».

Александр Александров