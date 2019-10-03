Парижский полицейский зарезал четверых коллег

В центральном полицейском участке города Парижа — Префектуре полиции, находящейся на острове Сите, в четверг произошло массовое убийство. Работник префектуры набросился с ножом на своих коллег и зарезал четверых. Нападавший был застрелен при попытке задержания. На место происшествия приехали президент Франции Эмманюэль Макрон, министр внутренних дел Кристоф Кастанер, премьер-министр Эдуар Филипп и прокурор Парижа Реми Хейтц. Мотивы нападения пока неизвестны. Как отмечают местные СМИ, «ничего подобного никогда еще не происходило во французской полиции».

В четверг, 3 октября, сотрудник полиции атаковал своих коллег с помощью пронесенного с собой ножа. Нож был из керамики, поэтому установленные при входе магнитные рамки его не обнаружили.

Выскочив в обеденный перерыв из своего кабинета, 45-летний служащий префектуры убил сослуживицу, после чего спустился по лестнице во двор, зарезав по пути еще одного человека. Во дворе он нанес смертельные удары еще двоим полицейским и тяжело ранил третьего. После этого охрана застрелила преступника при попытке задержания.

Коллеги говорят о нападавшем как о человеке, который двадцать лет проработал в отделе полицейской контрразведки, предназначенном для борьбы с террористами, ультраправыми и ультралевыми экстремистами.

По их словам, он не был оперативным работником, а занимался вычислительным центром отдела, был немного глуховат, но никогда не проявлял признаков душевного расстройства.

Его прекрасно знали в Парижской префектуре, где он служил с 2003 года, и считали хорошим работником. Случившееся, по словам коллег, «невозможно понять». Кристоф Крепан, пресс-секретарь профсоюза «Полицейские в гневе» (France Police — Policiers en colere.— “Ъ”) — одного из организаторов полицейских маршей протеста — сказал корреспондентам franceinfo, что у нападавшего «были проблемы с начальницей».

В квартире убийцы прошли обыски, они должны помочь установить мотивы произошедшего. Его жена задержана и даёт показания.

Пока ничто не позволяет сказать, что речь идет о заранее подготовленном теракте.

Даже примененное холодное оружие — вместо служебного огнестрельного, к которому нападавший мог при желании получить доступ, говорит о преступлении, совершенном в состоянии аффекта, отмечают местные СМИ. Однако настороженность вызывает тот факт, что нападавший чуть более года назад поменял религию и принял ислам.

Соболезнования семьям погибших и всей парижской полиции выразили президент Эмманюэль Макрон и глава МВД Кристоф Кастанер, которые приехали на место преступления, «чтобы поддержать сотрудников префектуры и выразить свою солидарность», а также мэр Парижа Анна Идальго. Произошедшее стало своеобразным продолжением вчерашнего «марша полицейских», прошедших по улицам Парижа в знак протеста против тяжелейших условий работы, некомпетентности руководства и недостатка средств. Кризис «желтых жилетов» лишил их на много месяцев выходных, нагрузка увеличилась многократно, моральное давление многократно возросло. О тяжелой обстановке в полиции говорит и резко возросшее число самоубийств. Теперь к 52-м полицейским, покончившим с собой с начала года во Франции, прибавилось четыре человека, погибших в четверг в здании префектуры, и их убийца.

Алексей Тарханов, Париж