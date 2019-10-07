Пришел, увидел, прикупил

«Огонек» разобрался, в каких еще странах СНГ проникновение Китая наиболее заметно. Масштабы впечатляют.

Подготовил Михаил Малаев

Киргизия задолжала Китаю около 30 процентов своего ВВП, больше доля только у Джибути, Мальдив, Конго и Тонги — такие данные приводятся в июньском исследовании Института мировой экономики. По официальным данным, страна должна Китаю 1,7 млрд долларов, хотя еще в 2008-м долг Китаю не превышал 10 млн. Пекин кредитует Бишкек в обмен на участие в крупных проектах, преимущественно в энергетике, среди которых: модернизация ТЭЦ Бишкека (проведенная китайской компанией TBEA на 386 млн долларов, выделенных Экспортно-импортным банком КНР), строительство подстанций «Датка» и «Кемин» и ЛЭП между ними на 400 млн долларов, НПЗ в городе Кара-Балта мощностью 800 тысяч тонн нефти в год (оценка — 250 млн долларов). Ряд китайских компаний участвует также в освоении месторождений золота, против чего выступают местные жители.

Годовой товарооборот между странами составляет около 2 млрд долларов, из них 1,9 млрд — китайский экспорт в Киргизию. Китай выделяет также различные гранты, в частности на ремонт дорог, археологические раскопки и даже на развитие киргизской армии (14 млн долларов в 2017 году). За счет китайских средств открыт ряд учебных заведений. Так, в 2017 году в Бишкеке начала работать школа с углубленным изучением китайского языка, там же работает киргизско-китайский университет «Новый Шелковый путь», а в Кара-Балте открыт филиал китайского Северо-Западного университета. По официальным данным, в 2018 году в Киргизию прибыли 35 тысяч граждан КНР, по неофициальным — в несколько раз больше. В начале 2019 года в Бишкеке прошел ряд антикитайских митингов, были задержаны несколько десятков человек.

Казахстан для Китая — крупнейший торговый партнер в СНГ после России. Китай для Казахстана — второй по значимости торговый партнер после России. Товарооборот между странами в 2018 году составил 12 млрд долларов. В основе казахстанского экспорта в Китай, составляющего более половины от товарооборота: нефть, газ, металлы и зерновые. По оценкам местных властей, из Китая за годы независимости Казахстана поступили около 20 млрд долларов из 330 млрд долларов иностранных прямых инвестиций. В апреле 2019 года на форуме «Один пояс — один путь» страны подписали договор о реализации 55 проектов в Казахстане еще на 27,6 млрд долларов в энергетике, промышленности и инфраструктуре. По неофициальным оценкам, Китай вложил в Казахстан до 80 млрд долларов, а доля китайских компаний составляет около четверти нефтегазовой отрасли страны. Официальная задолженность Казахстана перед Китаем — около 12 млрд долларов, впрочем, в долговом списке Китай уступает Нидерландам (около 50 млрд), Британии и США. В сентябре 2019 года в Нур-Султане, Алматы и Жанаозене прошли акции против китайской экспансии, в ходе которых были задержаны десятки человек.

Украина с Китаем в 2018 году наторговали на 9,8 млрд долларов, из которых 7,6 млрд составил экспорт из КНР. Больше объемы торговли у Украины только с Россией (11,8 млрд долларов в 2018-м). Еще во времена правления Виктора Януковича, когда Киев заключил с Пекином соглашение о стратегическом партнерстве, Украина рассчитывала на китайский капитал. Так, в 2012 году Киев занял у Пекина 3,6 млрд долларов под закупки зерновых, условия по кредиту после революции остались невыполненными, но в 2016-м страны подписали меморандум о сотрудничестве в сельском хозяйстве, а в том же году китайская госкорпорация COFCO открыла в порту Николаева новый терминал для перегрузки зерновых стоимостью 75 млн долларов. В том же 2016 году новые украинские власти согласовали с КНР еще одну кредитную линию на 3,6 млрд долларов для «Нафтогаза», а в 2018-м объявили о намерении взять кредитов еще на 7 млрд долларов, в частности на строительство ж/д из аэропорта Борисполь в Киев, четвертую ветку киевского метро и бетонную дорогу Кременчуг — Одесса — Николаев. В июле 2019 года страны договорились об инвестпроектах на 10 млрд долларов, включая строительство дороги вокруг Киева, проекты по развитию сельского хозяйства и разработку китайцами газовых месторождений. Капитал из КНР затронул также оборонный сектор: в августе 2019 года китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50 процентов одного из ключевых предприятий «Мотор Сич».

В Узбекистане действует более тысячи предприятий с участием китайского капитала, в 2017 году в Ташкенте даже была создана Ассоциация китайских промышленных и коммерческих предприятий. Товарооборот с КНР по итогам 2018 года составил 6,4 млрд долларов, а общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана только по официальным данным превышает 8 млрд. Страны реализуют более 50 совместных проектов. В числе приоритетных направлений для Китая транспортные и инфраструктурные проекты, такие как железнодорожная магистраль Китай — Киргизия — Узбекистан, стоимость которой оценивается в 1,3–2 млрд долларов. Еще в середине 2000-х Пекин выделил 2,4 млн долларов на технико-экономическое обоснование дороги. В числе крупнейших проектов КНР также железная дорога Ангрен — Пап с тоннелем на перевале Камчик, который обошелся в 455 млн долларов. В 2019 году Узбекистан и Китай подписали соглашение о создании совместного инвестфонда на 1 млрд долларов.

Таджикистан должен Китаю около 1,2 млрд долларов — почти половину от своего внешнего долга. Приоритеты КНР в стране — энергетика и добыча полезных ископаемых. В 2018 году китайская TBEA получила от Таджикистана лицензию на разработку золотого рудника «Верхний Кумарг». Сообщалось, что он был передан в счет долга Китаю по модернизации ТЭЦ «Душанбе-2». Помимо ТЭЦ в 2016 году Китай завершил стройку прядильной фабрики «Чунтай», завода «ХуаксинГаюр-Сугд Цемент», ж/д тоннеля Вахдат — Яван. В октябре 2019-го парламент Таджикистана решил передать китайской компании еще одно месторождение — «Якчилва» (серебро). Эксперты полагают, что в перспективе Душанбе может отдать под контроль КНР некоторые транспортные маршруты и земли. Ранее в 2011-м Таджикистан отдал Китаю 0,8 процента территории (1 тысяча квадратных километров) в районе Восточного Памира в рамках делимитации и демаркации общей границы. Помимо прочего, страны сотрудничают в сфере образования: в 2017 году посол Таджикистана в КНР сообщил, что за 10 лет число таджикских студентов в китайских вузах выросло почти в сто раз.

Туркмения наторговала с Китаем по итогам 2018 года на 8,4 млрд долларов (рост на 22 процента к 2017 году). Основу закрытого бюджета страны составляет экспорт газа, более 90 процентов которого идут в Китай. С 2009-го по газопроводу Туркмения — Китай (пролегающему через Узбекистан и Казахстан и построенному при участии КНР) Пекин импортировал уже более 250 млрд кубометров газа. Сообщалось, что Туркмения взяла у Китая значительные льготные кредиты на разработку одного из крупнейших в мире газовых месторождений Галкыныш, но их объем не разглашается, и эксперты затрудняются в оценке долговых рисков.

Еще до выхода Грузии из СНГ одной из первых крупных инвестиций КНР в ее экономику в начале 2000-х стало строительство ГЭС «Хадори» в Панкисском ущелье стоимостью 33 млн долларов. С тех пор участие китайского капитала ширилось. В 2017-м сообщалось, что суммарный объем прямых инвестиций КНР в Грузию превысил 600 млн долларов, а еще 60 млн страна получила в виде грантов (к примеру, в 2015-м Китай подарил Грузии партию сельхозтехники на 10,8 млн). В списке главных инвесторов в Грузию в 2018 году Китай был на пятом месте с вложенными 75,7 млн долларов (в 2017-м — 52 млн). Среди крупных проектов: построенный компанией Hualing олимпийский микрорайон рядом с Тбилиси на 420 га, международная специальная экономическая зона в Тбилиси, ряд энергетических объектов. В 2017-м China Energy Company Limited приобрела у властей Грузии 75 процентов Свободной индустриальной зоны Поти за 10 млн долларов, обязуясь инвестировать в нее еще 150 млн в ближайшие годы. Всего, по статистике, Китай создал в Грузии более 5 тысяч рабочих мест. Кроме того, с начала 2018-го действует соглашение о свободной торговле между странами, по итогам 2018-го товарооборот достиг 1,03 млрд долларов, а КНР заняла четвертое место среди основных торговых партнеров.

Для Армении Китай — второй по величине торговый партнер после РФ (10,5 процента от общего объема торговли против 26,1 процента). В 2018 году товарооборот между странами составил 771 млн долларов, на 29,3 процента превысив показатель 2017 года. Большую часть (88 процентов, на 95 млн долларов) армянского экспорта составляет медный концентрат, закупки которого Китай постепенно сокращает, наращивая свои мощности. КНР также осуществляет в Армении отдельные инвестиционные проекты: в 2010-м было запущено совместное предприятие «Шанси-Наирит» по производству каучука, а с 2016 года китайская корпорация Sinohydro участвует в строительстве армянского участка транспортного коридора «Север — Юг».