Старшим тренером ФК «Звезда» назначен Арнольд Слабодич. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Арнольд Слабодич начал карьеру игрока в 16 лет в уфимском «Гастелло» в качестве нападающего. Далее выступал за «КАМАЗ» из Набережных Челнов, а также за нижнекамский «Нефтехимик» и свердловский «Уралмаш». Карьеру футболиста завершил в челнинском «Сатурне» в 2005 году. Далее работал центре подготовки футболистов ФК «КАМАЗ». В 2009—2011 годах входил в тренерский штаб «КАМАЗа». В 2012 году перешел в оренбургский «Газовик», с которым за пять лет удалось достичь выхода сначала в ФНЛ, а затем и в РПЛ. В 2017 году специалист трудился в клубе казахстанской премьер-лиги — «Тоболе». Сезон-2018/2019 Арнольд Слабодич начинал в волгоградском «Роторе», выступавшем в ФНЛ, а вторую часть сезона трудился в челнинском «КАМАЗе».

Напомним, ранее тренерский штаб «Звезды» покинул Равиль Сабитов.