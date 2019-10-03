«Вымпелком» запустил облачную игровую платформу

«Вымпелком» на выставке «Игромир» представил игровую облачную платформу Beeline Gaming, которая позволит загружать компьютерные игры на основе видеостриминга. Сервис будет предоставляться через приставку или приложение для компьютера. Стоимость приставки составит 9990 руб., а цена одной игры при этом — 2 тыс. руб. Ежемесячная подписка на сервис будет стоить 990 руб.

Первоначально подписчики получат доступ к 500 играм, позже их число увеличится до 2,5 тыс. Сервис станет доступен для пользователей в Москве и Краснодаре в октябре.

Ранее собственный игровой портал запустил «МегаФон», сообщал “Ъ” 2 октября. Первым партнером оператора стала компания Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard). Абоненты оператора смогут покупать игры Blizzard, оплачивать доступ к принадлежащему ей сервису Battle.net со счета мобильного телефона. В дальнейшем «МегаФон» планирует обеспечить бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах.

Подробнее о сервисе «МегаФона» — в публикации “Ъ” «"МегаФон" вступает в игру».

Юлия Тишина