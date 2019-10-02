«МегаФон» вступает в игру

«МегаФон» стал партнером американского производителя и издателя видеоигр Blizzard Entertainment. Стороны планируют привлекать клиентов в том числе бесплатным трафиком на мобильные игры, но эксперты не ожидают от проекта значительных финансовых результатов. Другие операторы пока не открывают магазинов игр, но активно вовлекаются в киберспорт.

«МегаФон» 2 октября запустил портал «МегаФон игры», первым партнером оператора стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщили “Ъ” стороны. По словам представителя «МегаФона», абоненты оператора смогут покупать игры Blizzard, оплачивать доступ к принадлежащему ей сервису Battle.net со счета мобильного телефона. В дальнейшем «МегаФон» планирует обеспечить бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах.

Blizzard Entertainment работает с большим количеством региональных партнеров по всему миру, в том числе с операторами сотовой связи, но для российской телеком-отрасли это первое подобное сотрудничество, уточнил представитель компании. В будущем на «МегаФон игры» планируется привлекать и других партнеров в лице крупных разработчиков и издателей, добавил представитель оператора. В рамках партнерства «МегаФон» рассчитывает зарабатывать на росте лояльности действующих абонентов, а также комиссии от продажи отдельных сервисов и услуг, уточнил он.

Blizzard Entertainment известна многопользовательскими онлайн-играми World of Warcraft и Overwatch, серией Diablo и карточной онлайн-игрой Hearthstone. Activision Blizzard, ее материнская компания, по итогам 2018 года занимала пятое место по игровой выручке в мире с результатом $6,9 млрд, уступая Tencent, Sony, Microsoft и Apple, подсчитывало агентство Newzoo. Blizzard Entertainment не раскрывает свои показатели по России.

Blizzard всегда считала российский рынок одним из ключевых, все современные продукты издательства выходят сразу с русской локализацией, подчеркивает управляющий партнер DatCroft Games Константин Сахнов. Для «МегаФона» партнерство — удачный репутационный шаг, но вряд ли этот проект «невероятно прибыльный», рассуждает он. «Что же касается коммерческой составляющей, выгода "МегаФона" от этого на фоне других возможных партнерств или маркетинговых акций может быть не так велика, равно как и выгода Blizzard»,— рассуждает Константин Сахнов. В будущем оператор может запустить новые тарифы для геймеров, не исключает управляющий директор «Канобу» и «Игромании» Антон Сучков.

«МегаФон» продолжает развивать экосистему, которая базируется на мобильной сети, но выходит за пределы классических услуг мобильной связи, констатирует гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. «Продукты Blizzard имеют миллионную аудиторию, а в сети "МегаФона" — треть населения страны, понятно, что компании имеют обоюдный интерес. Для "МегаФона" это также дополнительный источник дохода за счет мобильных платежей за игры, но в России это все еще небольшой рынок»,— считает он.

В сторону гейминга и киберспорта смотрят и другие операторы. По словам представителя МТС, компания организовала прямые каналы соединения с серверами крупнейших игровых компаний. Оператор также развивает стриминговую платформу WASD.TV для геймеров, которая ведет переговоры с ведущими издателями по созданию новых продуктов и услуг для пользователей, сообщил представитель МТС. Кроме того, у МТС, по его словам, «большой опыт» партнерств с игровыми издательствами в рамках собственного киберспортивного клуба Gambit Esports.

Tele2, по словам ее представителя, фокусируется на мобильном гейминге и развивает платформу Cyberhero, на которой «абонент любого оператора» может поучаствовать в турнирах по популярным играм, отмечает она. «Cyberhero также работает как стриминговая платформа: онлайн-трансляцию игр может смотреть любой пользователь»,— поясняет представитель оператора. Кроме того, Tele2 вместе с разработчиками летом провела турнир по мобильным играм.

В «Вымпелкоме» лишь отметили, что рассматривают «различные направления развития своих digital-сервисов».

Дмитрий Шестоперов