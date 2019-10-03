Сотрудников управляющей компании из Ижевска подозревают в растрате более 10 млн рублей

Руководителей и сотрудников управляющей компании из Ижевска подозревают в присвоении и растрате более 10 млн руб., полученных от собственников многоквартирных домов. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. На данный момент задержаны четыре человека из числа сотрудников и бывших сотрудников организации.

По версии следствия, с января 2017 года по август 2019 года руководители и работники управляющей компании перечисляли деньги, полученные от граждан за жилищно-коммунальные услуги, на счета аффилированных им организаций. Расследование продолжается.

По данным знакомого с ситуацией источника, одним из задержанных является бывший директор и владелец группы компаний «Единая УК» Рауф Кутдузов. Напомним, что в 2017 году Кутдузов был осужден за дачу взятки в крупном размере на один год и один месяц колонии общего режима со штрафом в 7,2 млн руб. В суде сторона обвинения доказала, что он платил чиновникам администрации Ижевска за непривлечение к ответственности ООО «Городская УК» (входит в ООО «ГК "Единая УК"»), которым руководит его сын Наиль, за различные нарушения при благоустройстве обслуживаемых управляющей компанией домов. Его признали виновным 15 июня 2018 года, однако Кутдузов вышел на свободу через 11 дней, так как в счет срока посчитали время, которое он провел в СИЗО.