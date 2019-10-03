Парламент Чечни ограничил курение электронных сигарет

Члены парламента Чечни единогласно проголосовали за запрет на продажу несовершеннолетним электронных сигарет в республике. Согласно законопроекту, также запрещается курить электронные сигареты в школах, больницах и в общественном транспорте.

«Принято единогласно»,— сказал спикер парламента Магомед Даудов на заседании (цитата по ТАСС). Теперь законопроект должен подписать глава республики Рамзан Кадыров, и через две недели документ вступит в силу.

В сентябре господин Кадыров рассказал о планах ввести полный запрет на ввоз и распространение электронных сигарет. По его словам, многие страны уже ввели запрет на импорт, продажу и рекламу вейпов.

О введении в России акцизов на вейпы, IQOS и GLO — в публикации “Ъ” «Пар уходит в налог».