Пар уходит в налог

С 2020 года устройства для курения, заменяющие сигареты, могут быть отнесены к подакцизной продукции. Как стало известно “Ъ”, Минфин предлагает установить на один такой прибор ставку налога в 50 руб. Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos. Мера грозит ростом цен на приборы и, как следствие, возвращением потребителей к более дешевым и вредным сигаретам, предупреждают участники рынка.

Как стало известно “Ъ”, Минфин разработал поправки к Налоговому кодексу, которые определяют размер акциза на электронные системы доставки никотина (ЭСДН). Под ними подразумеваются устройства, используемые для преобразования жидкости в пар, вдыхаемый потребителем.

Согласно документу, с которым ознакомился “Ъ”, уже с 2020 года акциз на такую продукцию может быть установлен на уровне 50 руб. за устройство.

Разработать поправки к Налоговому кодексу, в рамках которого ЭСДН будут отнесены к подакцизным товарам, в мае этого года Минфину поручил премьер Дмитрий Медведев. Это вызвало возмущение у производителей данной продукции, таких как Japan American Tabaco (JTI, вейпы Logic) и Juul Labs, выпускающего одноименные электронные сигареты. По мнению их представителей, производители устройств для нагревания табака, где образование пара происходит без горения или тления, окажутся в выигрышном положении. К ним относятся Iqos, которые выпускает Philip Morris International (PMI), и glo, разработанный British American Tobacco (BAT).

Но разработанные министерством поправки включают и устройства для нагревания табака. Согласно документу, акциз на них также будет установлен в размере 50 руб. Кроме этого, изменения подразумевают ежегодное повышение ставки налога на 2 руб. Так, в 2021 году акциз на все устройства будет уже 52 руб. на одну штуку, в 2022 году — 54 руб. Для сравнения: набор из устройства и четырех картриджей с жидкостью Juul стоит около 2 тыс. руб., Iqos продается по 3–6 тыс. руб. за прибор, пачка стиков доступна по 150 руб. В Минфине не ответили на вопросы “Ъ”.

Этот подход не устраивает всех участников рынка. Так, гендиректор Juul Labs в России Виктор Украинский напоминает, что жидкость для электронных сигарет с 2017 года уже облагается акцизом. В 2019 году он был установлен на уровне 12 руб. за 1 л. Разработанные Минфином поправки подразумевают ежегодное повышение налога и для жидкостей. В 2020 году его хотят увеличить до 13 руб. за 1 л, в 2021 году — до 14 руб. за 1 л.

Кроме этого, акцизом облагается и табак, предназначенный для потребления путем нагревания. В 2019 году ставка акциза на него установлена в 5,8 тыс. руб. на 1 кг.

При введении акциза на устройства покупатели будут платить акциз дважды — при покупке и стиков или жидкости, и самих устройств, указывает руководитель департамента по связям с госорганами «БАТ Россия» Олег Барвин. По его мнению, если у государства стоит задача повысить сборы акцизов электронных систем доставки никотина, то гораздо более актуальным является взимание акциза с безникотиновых жидкостей. В России сейчас такие жидкости не являются подакцизными, хотя во всем мире они облагаются налогом, добавляет господин Барвин. Он подчеркивает, что сами устройства доставки никотина и нагревания табака нигде в Европе не облагаются акцизом. В странах ЕС, наоборот, власти поощряют переход курильщиков с традиционных сигарет на ЭСДН путем облегченного налогообложения, добавляет Виктор Украинский.

По словам директора по работе с госорганами «JTI Россия» Василия Груздева, логика действующего Налогового кодекса состоит в том, чтобы облагать акцизом только «расходную часть» для устройств. Без табака или жидкости сами многоразовые устройства — это не более чем электрические приборы, которые не должны подпадать под налог, поясняет он.

«Существует представление о том, что большинство любителей электронных сигарет со временем переходят на традиционные или начинают совмещать: судя по всему, это один из аргументов, стоящих за данным решением»,— полагает директор по вопросам налогообложения и международной торговли PMI в России Александр Коваленко. По его словам, отнесение устройств к подакцизной продукции грозит ростом цен, в результате чего потребители будут возвращаться к более дешевым и вредным традиционным сигаретам.

Мария Котова