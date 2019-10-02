Новые станции Фрунзенского радиуса откроют 3 октября

В Смольном назвали дату открытия трех станций Фрунзенского радиуса. «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» станут доступны для пассажиров после 17 часов 3 октября.

Как сообщили в городской администрации, накануне Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод участка линии метро в эксплуатацию. Предполагается, что пользоваться новыми станциями будут более 900 тыс. человек ежедневно.

Напомним, что ранее Ростехнадзор сообщил, что три новые станции Фрунзенского радиуса петербургского метро получили заключение о соответствии проектным требованиям.

Сроки ввода трех станций Фрунзенского радиуса переносились несколько раз. Ветку обещали сдать в 2017 году, затем — в 2018 –м. В итоге, срок открытия перенесли на 1 сентября 2019 года, а затем — на 5 сентября. В этот день открытия не состоялось.

Работы по строительству станций выполнял ОАО «Метрострой». Цена контракта составила 33,99 млрд руб. Протяженность нового участка линии без учета депо — 5,23 км. Пропускная способность участка линии – 40 пар поездов в час. Архитектурный проект станций по заказу Смольного разрабатывало ОАО «Ленметрогипротранс».