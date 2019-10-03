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Премия RепутациЯ отрейтинговала репутацию девелоперов и брокеров

Завершился финальный этап голосования премии RепутациЯ, представляем вам имена финалистов первой отраслевой премии для топ-менеджмента рынка недвижимости

Организаторами премии стала Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA. Независимым консультантом премии и контролером этапов голосования выступила компания PwC Russia, корпоративный блок анкет номинантов и методологию подсчета и весов голосов разработал стратегический партнер премии по аналитике рейтинговое агентство Эксперт РА.


RепутациЯ стала первой в России премией в области недвижимости, оценивающей рабочие стратегии, профессиональные качества руководителей и формирующей рейтинг лидеров отрасли. Генеральный директор Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA Юлия Солодовникова так прокомментировала итоги двух этапов обработки анкет: «Никто прежде не делал целостную премию, которая была бы посвящена не проектам, а персонам рынка. Нам было важно, чтобы в таком узком и, честно сказать, взаимозависимом рынке выделить людей, топ-менеджеров, осмыслить их трудовые успехи, их старания, уникальные качества, в том числе человеческие, чтобы не отдельной номинацией отметить «персону года», а всем людям, которые делают свои бренды сильными, воздать по заслугам, сделав премию для них и о них. Многие результаты голосования стали для меня неожиданностью, но мы постарались привлечь в экспертный совет людей, которые на ежедневной основе, в дежурном режиме так или иначе взаимодействовали с нашими номинантами, которые могли принять во внимание все стресс-факторы, условия и условности работы каждого специалиста в отдельности. Огромное спасибо хочется сказать двум нашим партнерам без которых идея Rепутации осталась бы просто идеей – это наш партнер по аналитике Эксперт РА, который разработал с одной стороны очень простую, а с другой – оригинальную, неиспользовавшуюся ранее методологию оценки ответов в анкетах. Еще одним нашим партнёром, который поддержал нас и посодействовал чистоте процедур, проконтролировал и оценил скорринг стала компания PwC Russia. От этих партнеров зависела репутация Rепутации и мы рады, что они поддержали нас».

Экспертный совет премии RепутациЯ

Экспертный совет премии RепутациЯ

Всего на конкурс была прислана 101 анкета соискателей, номинатами стали без малого 90 человек, в шорт-листы вошли почти все, но финалистами оказались 34 человека. Напомним, что в Премии было заявлено 2 категории – Девелопер и Брокер и 7 номинаций.

В номинации Генеральный директор (категория Девелопер) финалистами стали:

  • Вениамин Голубицкий ГК КОРТРОС
  • Павел Поселёнов ГК "Инград"
  • Василий Селиванов LEGENDA Intelligent Development

Коммерческий директор

  • Дмитрий Волков ГК "Самолет Девелопмент"
  • Филипп Третьяков ГК "КОРТРОС"
  • Василий Фетисов Группа Эталон

Финансовый директор

  • Дмитрий Адушев ГК "Гранель"
  • Артём Бортневский ГК "Инград"
  • Дмитрий Кутузов Группа ЛСР

Руководитель отдела продаж

  • Рустам Арсланов ГК Гранель
  • Виктория Кардаш ГК "А101"
  • Константин Тюленев ГК "Инград"

Директор по маркетингу

  • Екатерина Кутумова Группа ПСН
  • Анна Соколова ГК "Инград"
  • Дмитрий Цветов ГК "А101"

Директор по внешним коммуникациям

  • Александр ЗильбертГруппа ЛСР
  • Ирина ОпимахГК "КОРТРОС"
  • Анна ШвидуноваДевелоперская группа "Сити-XXI век"

В категории Брокер:


Номинация Генеральный директор

  • Сергей Егоров S. A. Ricci жилая недвижимость
  • Мария Литинецкая Метриум
  • Сергей Рябокобылко Cushman & Wakefield

Коммерческий директор

  • Надежда Коркка Метриум
  • Владимир Моребис Est-a-Tet

Руководитель отдела продаж

  • Станислав Банников Метриум
  • Андрей Соловьев Knight Frank
  • Константин Фомиченко Knight Frank

Директор по маркетингу

  • Светлана Портнова Knight Frank
  • Юлия Федулаева ГК "МИЭЛЬ"

Директор по внешним коммуникациям

  • Елена Гогоберидзе БЕСТ-Новострой
  • Елена Кудымова Метриум
  • Дарья Ларина Knight Frank

В общей для обеих категорий номинации HR-директор в финале оказались:

  • Наталья Бондаренко ГК Самолет
  • Полина Голубева Группа ЛСР
  • Алексей Зелинский БЕСТ-Новострой

Имена победителей премии станут известны 10 октября на торжественной церемонии награждения, а после неё все участники, вошедшие в шорт-листы голосования займут своё место в общем отраслевом рейтинге, который ежегодно будет публиковаться на страницах медиа-партнеров премии. Уже сейчас можно приобрести билет на церемонию награждения и поздравить своих коллег и друзей.

Партнеры премии:

PwC - независимый консультант

Эксперт РА - партнер по аналитике

ВШЭ - Кочубей Центр – партнер

КрашМаш – партнер номинации «Генеральный директор»

Solid Media – партнер номинации «Директор по маркетингу»

Knight Frank – партнер

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