Премия RепутациЯ отрейтинговала репутацию девелоперов и брокеров

Организаторами премии стала Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA. Независимым консультантом премии и контролером этапов голосования выступила компания PwC Russia, корпоративный блок анкет номинантов и методологию подсчета и весов голосов разработал стратегический партнер премии по аналитике рейтинговое агентство Эксперт РА.

RепутациЯ стала первой в России премией в области недвижимости, оценивающей рабочие стратегии, профессиональные качества руководителей и формирующей рейтинг лидеров отрасли. Генеральный директор Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA Юлия Солодовникова так прокомментировала итоги двух этапов обработки анкет: «Никто прежде не делал целостную премию, которая была бы посвящена не проектам, а персонам рынка. Нам было важно, чтобы в таком узком и, честно сказать, взаимозависимом рынке выделить людей, топ-менеджеров, осмыслить их трудовые успехи, их старания, уникальные качества, в том числе человеческие, чтобы не отдельной номинацией отметить «персону года», а всем людям, которые делают свои бренды сильными, воздать по заслугам, сделав премию для них и о них. Многие результаты голосования стали для меня неожиданностью, но мы постарались привлечь в экспертный совет людей, которые на ежедневной основе, в дежурном режиме так или иначе взаимодействовали с нашими номинантами, которые могли принять во внимание все стресс-факторы, условия и условности работы каждого специалиста в отдельности. Огромное спасибо хочется сказать двум нашим партнерам без которых идея Rепутации осталась бы просто идеей – это наш партнер по аналитике Эксперт РА, который разработал с одной стороны очень простую, а с другой – оригинальную, неиспользовавшуюся ранее методологию оценки ответов в анкетах. Еще одним нашим партнёром, который поддержал нас и посодействовал чистоте процедур, проконтролировал и оценил скорринг стала компания PwC Russia. От этих партнеров зависела репутация Rепутации и мы рады, что они поддержали нас».

Экспертный совет премии RепутациЯ

Всего на конкурс была прислана 101 анкета соискателей, номинатами стали без малого 90 человек, в шорт-листы вошли почти все, но финалистами оказались 34 человека. Напомним, что в Премии было заявлено 2 категории – Девелопер и Брокер и 7 номинаций.

В номинации Генеральный директор (категория Девелопер) финалистами стали:

Вениамин Голубицкий ГК КОРТРОС

ГК КОРТРОС Павел Поселёнов ГК "Инград"

ГК "Инград" Василий Селиванов LEGENDA Intelligent Development

Коммерческий директор

Дмитрий Волков ГК "Самолет Девелопмент"

ГК "Самолет Девелопмент" Филипп Третьяков ГК "КОРТРОС"

ГК "КОРТРОС" Василий Фетисов Группа Эталон

Финансовый директор

Дмитрий Адушев ГК "Гранель"

ГК "Гранель" Артём Бортневский ГК "Инград"

ГК "Инград" Дмитрий Кутузов Группа ЛСР

Руководитель отдела продаж

Рустам Арсланов ГК Гранель

ГК Гранель Виктория Кардаш ГК "А101"

ГК "А101" Константин Тюленев ГК "Инград"

Директор по маркетингу

Екатерина Кутумова Группа ПСН

Группа ПСН Анна Соколова ГК "Инград"

ГК "Инград" Дмитрий Цветов ГК "А101"

Директор по внешним коммуникациям

Александр Зильберт Группа ЛСР

Группа ЛСР Ирина Опимах ГК "КОРТРОС"

ГК "КОРТРОС" Анна ШвидуноваДевелоперская группа "Сити-XXI век"

В категории Брокер:

Номинация Генеральный директор

Сергей Егоров S. A. Ricci жилая недвижимость

S. A. Ricci жилая недвижимость Мария Литинецкая Метриум

Метриум Сергей Рябокобылко Cushman & Wakefield

Коммерческий директор

Надежда Коркка Метриум

Метриум Владимир Моребис Est-a-Tet

Руководитель отдела продаж

Станислав Банников Метриум

Метриум Андрей Соловьев Knight Frank

Knight Frank Константин Фомиченко Knight Frank

Директор по маркетингу

Светлана Портнова Knight Frank

Knight Frank Юлия Федулаева ГК "МИЭЛЬ"

Директор по внешним коммуникациям

Елена Гогоберидзе БЕСТ-Новострой

БЕСТ-Новострой Елена Кудымова Метриум

Метриум Дарья Ларина Knight Frank

В общей для обеих категорий номинации HR-директор в финале оказались:

Наталья Бондаренко ГК Самолет

ГК Самолет Полина Голубева Группа ЛСР

Группа ЛСР Алексей Зелинский БЕСТ-Новострой

Имена победителей премии станут известны 10 октября на торжественной церемонии награждения, а после неё все участники, вошедшие в шорт-листы голосования займут своё место в общем отраслевом рейтинге, который ежегодно будет публиковаться на страницах медиа-партнеров премии. Уже сейчас можно приобрести билет на церемонию награждения и поздравить своих коллег и друзей.

Партнеры премии:

PwC - независимый консультант

Эксперт РА - партнер по аналитике

ВШЭ - Кочубей Центр – партнер

КрашМаш – партнер номинации «Генеральный директор»

Solid Media – партнер номинации «Директор по маркетингу»

Knight Frank – партнер