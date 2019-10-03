Премия RепутациЯ отрейтинговала репутацию девелоперов и брокеров

Организаторами премии стала Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA. Независимым консультантом премии и контролером этапов голосования выступила компания PwC Russia, корпоративный блок анкет номинантов и методологию подсчета и весов голосов разработал стратегический партнер премии по аналитике рейтинговое агентство Эксперт РА.
RепутациЯ стала первой в России премией в области недвижимости, оценивающей рабочие стратегии, профессиональные качества руководителей и формирующей рейтинг лидеров отрасли. Генеральный директор Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA Юлия Солодовникова так прокомментировала итоги двух этапов обработки анкет: «Никто прежде не делал целостную премию, которая была бы посвящена не проектам, а персонам рынка. Нам было важно, чтобы в таком узком и, честно сказать, взаимозависимом рынке выделить людей, топ-менеджеров, осмыслить их трудовые успехи, их старания, уникальные качества, в том числе человеческие, чтобы не отдельной номинацией отметить «персону года», а всем людям, которые делают свои бренды сильными, воздать по заслугам, сделав премию для них и о них. Многие результаты голосования стали для меня неожиданностью, но мы постарались привлечь в экспертный совет людей, которые на ежедневной основе, в дежурном режиме так или иначе взаимодействовали с нашими номинантами, которые могли принять во внимание все стресс-факторы, условия и условности работы каждого специалиста в отдельности. Огромное спасибо хочется сказать двум нашим партнерам без которых идея Rепутации осталась бы просто идеей – это наш партнер по аналитике Эксперт РА, который разработал с одной стороны очень простую, а с другой – оригинальную, неиспользовавшуюся ранее методологию оценки ответов в анкетах. Еще одним нашим партнёром, который поддержал нас и посодействовал чистоте процедур, проконтролировал и оценил скорринг стала компания PwC Russia. От этих партнеров зависела репутация Rепутации и мы рады, что они поддержали нас».
Всего на конкурс была прислана 101 анкета соискателей, номинатами стали без малого 90 человек, в шорт-листы вошли почти все, но финалистами оказались 34 человека. Напомним, что в Премии было заявлено 2 категории – Девелопер и Брокер и 7 номинаций.
В номинации Генеральный директор (категория Девелопер) финалистами стали:
Коммерческий директор
Финансовый директор
Руководитель отдела продаж
Директор по маркетингу
Директор по внешним коммуникациям
В категории Брокер:
Номинация Генеральный директор
Коммерческий директор
Руководитель отдела продаж
Директор по маркетингу
Директор по внешним коммуникациям
В общей для обеих категорий номинации HR-директор в финале оказались:
Имена победителей премии станут известны 10 октября на торжественной церемонии награждения, а после неё все участники, вошедшие в шорт-листы голосования займут своё место в общем отраслевом рейтинге, который ежегодно будет публиковаться на страницах медиа-партнеров премии. Уже сейчас можно приобрести билет на церемонию награждения и поздравить своих коллег и друзей.
Партнеры премии:
PwC - независимый консультант
Эксперт РА - партнер по аналитике
ВШЭ - Кочубей Центр – партнер
КрашМаш – партнер номинации «Генеральный директор»
Solid Media – партнер номинации «Директор по маркетингу»
Knight Frank – партнер
просмотров: 424084
просмотров: 239905
просмотров: 174988
просмотров: 145488
просмотров: 88846