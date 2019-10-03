Инвестиции на полях

Минсельхоз Удмуртии создаст электронную карту земель сельхозназначения региона. Глава ведомства Ольга Абрамова отметила, что первая часть проекта включит лишь шесть муниципальных образований региона, где отразятся границы земельных угодий и их целевое назначение. К 2021 году вся карта позволит полностью оценить потенциал республики и инвестиционную активность в сельскохозяйственной отрасли. Но по мнению экспертов, настройка и работа такой карты будет требовать дополнительной технической и финансовой нагрузки, в том числе из регионального бюджета.

С 1 января 2020 года в работу планируется запустить первую часть электронной карты земель сельхозназначения Удмуртии. По данным минсельхоза республики, до конца года будет проведена цифровизация шести муниципальных образований региона, общей площадью порядка 470 тыс. га. В рамках первого этапа, на карте отразят границы участков и муниципальных образований, также обозначат земли под целевое использование. «Мы сейчас вводим пока минимальные данные, чтобы обеспечить контроль за использованием земельных участков. Кроме того, надо понимать какие земельные ресурсы сейчас задействованы в работу»,— пояснила министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова.

Итоговый вариант карты будет реализован в 2021 году. В ее состав минсельхоз планирует включить слои, с указанием по агрохимическому составу почв, фактического и целевого использования земель, обозначить границы угодий и, в дальнейшем, отметить производственные объекты.

«Карта станет частью государственной информационной системы Удмуртии, которая будет содержать в себе данные по всем отраслям деятельности в рамках крупного правительственного проекта»,— отметила госпожа Абрамова.

По ее словам, карта земельных угодий покажет инвестиционную активность и потенциал республики в сельскохозяйственной отрасли. Сейчас работа ведется с бумажными носителями, информация на которых чаще всего не является актуальной. «Формировать инвестиционное предложение по таким материалам нереально. К примеру, по Кизнерскому району мне показывали тестовую электронную карту. Там, за последние десять лет, площадь земель сельхозназначения уменьшилась на 6 тыс. га., но об этом мы узнали только когда собрали всю информацию и провели аналитику»,— указала глава ведомства.

Необходимость создания электронной карты возникла четыре года назад. По мнению экспертов, воплощение в жизнь этого проекта «уже не просто созрело, а перезрело» и без такого ресурса делать последующие шаги по развитию отрасли просто нельзя. «Ранее проект остановился на этапе разработки дорожной карты, дальнейшие движения упирались в денежный вопрос. В этом году минсельхозу удалось выделить средства на его реализацию»,— рассказал руководитель Удмуртского научно-исследовательского института сельского хозяйства ФГБУН УдмФИЦ УрО РАН Андрей Леднев.

Он также добавил, что помимо финансирования проекта, тормозящим элементом был недостаток специалистов, поэтому маловероятно, что за один год проект может быть доделан. «Мы были инициаторами активизации деятельности по электронной карте сельхозугодий. Однако, выбор за тем, кто будет с ней работать остается за министерством. В любом случае, адаптация на реалии Удмуртии станет нашей работой»,— пояснил господин Леднев.

Кроме того, на данный момент, без существования общей электронной карты для всех подразделений, каждое ведомство отвечает за свой блок. Как сообщил Андрей Леднев, нормативная база законодательно «не утрясена» и есть необходимость ее создания, которая в дальнейшем определит орган или координационный совет, который будет следить за актуализацией данных.

«Все это необходимо, поскольку венцом карты должна стать агроэкологическая оценка любого земельного участка в Удмуртии, включающая в себя его границы, подробную характеристику почвы, вид разрешенного использования, землепользователя, оценку в баллах и рублях»,— заключил господин Леднев.

Эксперты также обратили внимание, что при всех очевидных плюсах создания карты сельхозугодий, эксплуатация такого информационного ресурса имеет свои недостатки и потребует дополнительную техническую и финансовую нагрузку, в том числе со стороны бюджета региона. «Во время полноценного использования появится необходимость обеспечения бесперебойного доступа, вне зависимости от загруженности, на поддержание работы серверов. Также целесообразно проводить тестирование системы для обеспечения согласованности работы компонентов карты»,— подчеркнул исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

Юлия Вахрушева