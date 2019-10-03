Chevrolet представил новый родстер Corvette

Компания Chevrolet представила серийный родстер Corvette Stingray на базе купе последнего поколения.

Впервые в истории модели новинка получила складной жесткий верх — двухсекционная крыша может складываться и подниматься за 16 секунд на скорости до 48 км/ч. Для размещения элементов крыши пришлось изменить заднюю часть кузова — у родстера нет стеклянной крышки моторного отсека и переработаны элементы за спинками кресел пассажиров.

Технически Chevrolet Corvette Stingray Convertible унифицирован с купе и оснащается 6,2-литровым бензиновым V8 мощностью 502 л.с. с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. При этом у родстера перенастроена подвеска.

Напомним, премьера купе Chevrolet Corvette Stingray состоялась в июле 2019 года. Новинка стала первым серийным среднемоторным спорткаром за всю историю этой модели.