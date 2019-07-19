Chevrolet представил среднемоторный Corvette

Chevrolet Corvette Stingray. Фото: Chevrolet

Chevrolet Corvette Stingray. Фото: Chevrolet

Chevrolet Corvette Stingray. Фото: Chevrolet

Chevrolet Corvette Stingray. Фото: Chevrolet

В основе машины лежит алюминиевый каркас, а кузовные панели выполнены из стеклопластика. В передней и задней частях предусмотрены багажники (задний багажник имеет крепления для штатной съемной жесткой крыши) общим объемом 357 л.

Новый спорткар получил 6,2-литровый бензиновый V8 мощностью 502 л.с. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. У машины полностью новая подвеска, рулевое управление и тормоза. Предусмотрены несколько режимов работы электронных систем (Weather, Tour, Sport, Track, My Mode и Z Mode).

В стандартное оснащение вошли цифровая панель приборов с 12-дюймовым дисплеем, отделка салона кожей, мультимедийная система с поддержкой смартфонов и онлайн-сервисов и многое другое оборудование.

За доплату доступен пакет Z51 Performance, включающий в себя адаптивную подвеску Magnetic Ride, новый выхлоп, улучшенную систему охлаждения двигателя, блокировку дифференциала с электронным управлением, развитый аэродинамический обвес и чуть более мощный (на 5 л.с.) двигатель.

В продаже в США новый Chevrolet Corvette Stingray появится осенью 2019 года.