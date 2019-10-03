Завод СПГ на КС «Портовая» запустят в 2020 году

Сроки запуска завода СПГ на КС «Портовая» в Выборгском районе Ленобласти перенесены на 2020 год. Об этом в рамках IХ Петербургского международного газового форума заявил начальник управления ПАО «Газпром» Кирилл Неуймин, сообщает «Интерфакс».

Ранее в «Газпроме» заявляли, что завод заработает в конце 2019 года. Мощность КС Портовая составит 1,5 млн тонн. Комплекс будет иметь две линии сжижения, сможет отгружать СПГ на суда различной мощности, обеспечивать хранение СПГ в резервуаре и плавучем хранилище.