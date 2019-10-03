Вложения в дорожную отрасль Алтайского края в 2019 году увеличились на 20%

Как сообщили в региональном правительстве, общий объем дорожного фонда края с учетом бюджетов всех уровней в этом году составил 12 млрд руб. В 2018-м вложения в дорожную отрасль были меньше — около 10 млрд руб.



На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Алтайском крае направлено около 6 млрд руб. На эти средства в регионе обновлены более 200 объектов в каждом районе края. Наиболее масштабные дорожные работы выполнены в Барнаульской и Бийской агломерациях. В частности, в Барнауле отремонтировано более 30 улиц, в Новоалтайске — 10 объектов, а в Бийске — 19.

Ул. Мамонтова (от строения № 141 до проезда Канатного)

Ул. Мамонтова (от строения № 141 до проезда Канатного), после ремонта

Всего в 2019 году дорожные службы реконструировали около 900 км дорог и более 30 мостовых сооружений.

В региональном министерстве транспорта отметили, что в настоящий момент дорожные службы Алтайского края завершили основные и капиталоемкие мероприятия на всех объектах в рамках нацпроекта: из 33 участков дорог 21 объект уже введен в эксплуатацию, шесть готовятся к сдаче. На этих участках проведены проверки, выявлены недочеты, которые устраняют подрядные организации.

К концу 2024 года, согласно нацпроекту БКД, доля автомобильных дорог в регионе, соответствующих нормативным требованиям, должна достигнуть 51% (в 2018 году она составила 38%).

Пр-кт Сибирский (от ул. Шевченко до ул. Путиловской)

Пр-кт Сибирский (от ул. Шевченко до ул. Путиловской), после ремонта

Помимо нацпроекта в регионе разработаны и в настоящее время реализуются местные инициативы: проект «Дорожная сеть», который подразумевает ремонт дорожного полотна и разгрузку транспортного потока на оживленных магистралях; проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», направленный на создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог, увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации, а также количества автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств к концу 2024 года до 16 штук (на сегодняшний день их четыре); проект «Безопасность дорожного движения», в рамках которого стоит задача по снижению смертности в результате ДТП. Работы по этим направлениям сегодня ведутся без отставания от графика, что позволит усовершенствовать инфраструктуру, значительно разгрузив транспортные потоки в Алтайском крае уже в этом году.