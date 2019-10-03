Данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке

Данные 60 млн кредитных карт клиентов Сбербанка оказались на черном рынке, сообщил “Ъ” основатель DeviceLock Ашот Оганесян, ссылаясь на объявление на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. В Сбербанке обещают проверить подлинность базы, но утверждают, что угрозы средствам клиентов нет.

Утечка могла произойти в конце августа. В таблице содержатся, в частности, детальные персональные данные, подробная финансовая информация о кредитной карте и операциях. Эксперты, ознакомившиеся с данными, считают их подлинными и называют утечку самой крупной в российском банковском секторе.

Подробнее — в материале “Ъ” «Клиенты Сбербанка попали на черный рынок».