СМИ: ФБР в Facebook публиковало рекламу на русском языке с предложением помогать спецслужбам США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США публиковало рекламные сообщения в Facebook на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам, сообщил телеканал CNN. Таких сообщений было три. По словам источника телеканала, они публиковались летом текущего года.

Все сообщения были проиллюстрированы, отметил CNN. На одном из объявлений была изображена выпускница вуза вместе со своей семьей. На фото размещен текст: «Ради вашего будушего ради будушего, вашй семъи!» (орфография и пунктуация сохранены). На другом объявлении была изображена шахматная фигура с текстом: «Не пора ли вам сделатъ свой ход?». На фотографии третьего сообщения изображен мужчина, идущий по мосту, и надпись: «Время наводить Мосты».

Объявления перенаправляли пользователя на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР Вашингтона, утверждает телеканал. На странице программы информация о работе отделения написана на английском и русском языках. «ФБР получает наиболее эффективные разведовательные данные для борьбы с этой угрозой из информации полученной от общественности. Если у Вас есть информация которая поможет ФБР выполнить свою задачу, пожалуйста, посетите наш офис лично по адрессу»,— отмечено в сообщении ведомства (орфография и пунктуация сохранены).

ФБР отказалось от комментариев.