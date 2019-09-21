«Умные» витрины займутся ассортиментом

Искусственный интеллект будет следить за покупателями и менять ассортимент магазинов. В торговлю приходит технология Vitrina Connect. Она будет собирать информацию о клиентах, включая время покупки и их эмоциональное состояние. Что известно о новой системе? И какие «умные» сервисы действуют в магазинах сейчас?

По сведениям компании-разработчика, «умная» витрина станет частью концепции магазина будущего. Искусственный интеллект будет собирать биометрические данные — пол, возраст, а также анализировать настроение покупателей, их предпочтения и время, которое они проводят в конкретной торговой зоне. На основании полученной информации менеджмент сможет оптимизировать работу и ассортимент. Управляющая по внешним коммуникациям сети магазинов «Вкусвилл» Анна Платова сообщила “Ъ FM”, что сейчас такие данные ритейлеры получают через мобильные сервисы: «У нас работает программа “Выбор покупателя”. Мы представляем на полках магазинов те товары, которые пока не включены в наш основной ассортимент. Но покупатели уже могут эти товары приобрести, оценить, оставить на них отзыв в приложении, и мы уже будем знать, работать с поставщиком, представлять его продукцию или нет. Это хороший инструмент, который нам помогает работать с ассортиментом. У нас есть программа, которая называется “Я в магазине”. Мы предлагаем покупателям в тот момент, когда они зашли в магазин, нажать кнопку в приложении, и в течение часа им будут предложены те товары, которые система индивидуально под них подбирает».

Высокотехнологичными разработками сейчас стараются пользоваться и другие российские ритейлеры. Так, обучение персонала с помощью VR-технологий тестируют сеть «Лента» и Х5 Retail Group, куда входит «Перекресток». Продавцы в шлемах отрабатывают диалоги с покупателями, а система дает возможность оценивать их навыки по единому стандарту. Что же касается витрин с искусственным интеллектом, то они появятся в российских магазинах не раньше 2022 года. Эта технология будет востребована на рынке ритейла. Инвестиции в такую систему довольно быстро окупятся, полагает гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков: «Наиболее известные данные, которые ритейлеры сейчас используют для своей работы, это, конечно же, big data, анализ истории покупок, предпочтений потребителей. На самом деле, мы стоим на пороге того, что в ближайшее время активные ритейлеры начнут использовать это, чтобы скорректировать закупочную политику, бороться с отсутствием товара на полке. Например, сейчас в отрасли есть такая система, как автозаказ. То есть если раньше, десять лет назад, директор магазина определял список товаров, которые необходимо осуществить со склада, то сейчас это практически автоматизировано. Система сама отслеживает объемы поставок, скорость реализации, что позволяет делать заказ по итогам дня в магазине автоматически».

«Умный» магазин ранее представил американский ритейлер Walmart в Нью-Йорке. Система искусственного интеллекта контролирует наличие товаров на полках и следит, чтобы на витринах оставались только свежие продукты.

Николай Долгополов