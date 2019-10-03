Стресс пошел на убыль

ЦБ опубликовал новые параметры стресс-теста, обязательного для прохождения негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Часть из сценарных предпосылок расширяет возможность инвестирования пенсионных средств в корпоративные облигации. Это развяжет фондам руки для увеличения вложений в реальный сектор экономики, чего хочет добиться ЦБ. Однако пока таким инвестициям мешает дефицит высококачественных эмитентов и инструментов.

По новому сценарию стресс-тестов, опубликованному ЦБ 30 сентября, вложения НПФ в корпоративные облигации становятся более выгодными по сравнению с предыдущей версией, следует из расчетов "Ъ. В новом документе ЦБ представил сценарные предпосылки по изменению доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ) с различной дюрацией, а также коэффициента изменения спреда между ними и доходностями корпоративных бондов. Согласно расчетам “Ъ”, спред между доходностями ОФЗ и корпоративных облигаций на большем промежутке времени более узкий, чем в предыдущей версии. Были улучшены показатели вероятности дефолта, которые касаются только корпоративных бумаг, поскольку ОФЗ, по сценарию, не подвергаются дефолту.

НПФ обязаны проходить стресс-тестирование своих портфелей по методологии ЦБ по пенсионным накоплениям с начала прошлого года. С 2019 года процедура стала обязательной и для портфелей пенсионных резервов. Вводные параметры — снижение стоимости нефти, рост курса доллара и другие — задаются регулятором дважды в год. Каждая позиция в портфеле должна быть протестирована по методу Монте-Карло на вероятность дефолта 30 тыс. раз. Временной интервал стресс-теста — пять лет. При этом НПФ обязан выполнять обязательства в 75% расчетных случаев.

В ЦБ говорят, что спреды изменились «незначительно» и отражают «текущую рыночную ситуацию». «Вероятности дефолтов также незначительно обновлены в соответствии с публикацией новой статистики от крупнейших международных рейтинговых агентств»,— отмечает представитель регулятора.

В последние два года доля гособлигаций в портфелях НПФ постоянно увеличивалась. По пенсионным накоплениям она выросла до 35,1% к концу первого квартала 2019 года. В резервах доля госбумаг достигла 14,3%. Однако во втором квартале наметилась тенденция к снижению доли госдолга в агрегированном портфеле (см. “Ъ” от 23 сентября). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале лета говорила, что Банк России «поменял регулирование таким образом, чтобы стимулировать долгосрочные вложения НПФ в реальный сектор» (цитата по «Интерфаксу»).

По словам руководителя центра интегрированного риск-менеджмента НПФ «Сафмар» Максима Махно, изменения в сценариях стресс-тестов прежде всего могут коснуться тех фондов, «которые находятся у нижней границы прохождения стресс-теста» и которые могут улучшить свои результаты за счет вложения в корпоративные облигации высоконадежных эмитентов, а не наращивания объема ОФЗ. Впрочем, большинство фондов с большим запасом проходят стресс-тесты (см. “Ъ” от 9 июля). В крупнейшем НПФ Сбербанка указывают, что изменение параметров стресс-теста «не окажет существенного влияния» на инвестиционную политику, а текущий состав портфеля, в котором 52% пенсионных средств вложено в ОФЗ, объяснили «ограниченным предложением корпоративных облигаций на рынке». В «ВТБ Пенсионном фонде» и «Сафмаре» также заявили, что серьезного влияния на инвестполитику новый сценарий не окажет. По словам директора департамента риск-менеджмента НПФ «Будущее» Андрея Журихина, для фонда это, «скорее всего, приведет к незначительному улучшению итогов стресс-теста».

«За счет либерализации сценариев стресс-тестов для вложений в корпоративные облигации регулятор развязывает руки фондам для инвестирования в корпоративный долг, а значит, в частности, в реальный сектор, а также потенциально подталкивает фонды к увеличению доходностей для своих клиентов»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Однако, по его словам, важно, чтобы эти меры сопровождались ростом предложения со стороны высококачественных эмитентов бумаг, в которые НПФ могут инвестировать свои средства. «Пока наблюдается дефицит таких эмитентов и инструментов»,— отмечает эксперт.

Илья Усов