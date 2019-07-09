Фонды переполнились стрессом

Большинство крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с большим запасом проходят стресс-тестирование по методологии ЦБ. При этом они предпочитают вкладываться в менее рисковые и, соответственно, менее доходные инструменты. По мнению регулятора, НПФ могут значительно нарастить рисковые инвестиции, но их осторожность связана с низким риск-аппетитом рисковиков и бенефициаров НПФ.

Шесть из 11 крупнейших частных пенсионных фондов (с пенсионными накоплениями свыше 15 млрд руб.) с большим запасом проходили стресс-тестирование ЦБ накануне ужесточения его норм, сообщили в них. НПФ Сбербанка и «ВТБ Пенсионный фонд», «Открытие» проходят их в 100% случаев, Национальный НПФ — в «более 99%», фонды «Сафмар» и «Согласие» — в 99%. Другие крупные НПФ — «Газфонд пенсионные накопления», «Будущее», «Нефтегарант», «Большой» и «Социум» — не ответили на запрос “Ъ”. В небольшом фонде «Роствертол» (менее 1 млрд руб. пенсионных накоплений) рассказали, что их результат составляет 98%.

Обязательное стресс-тестирование портфелей пенсионных накоплений фонды обязаны проходить с февраля 2018 года. Итерация стресс-теста по методологии ЦБ считается непройденной, если фонд не может исполнить свои обязательства (см. подробнее “Ъ” от 15 августа 2018 года). Количество таких итераций составляет 30 тыс. С 1 января 2019 года НПФ стали проходить стресс-тестирование и по портфелям пенсионных резервов, а норматив прохождения стресс-теста был установлен в 50% от общего числа расчетных случаев. С 1 июля он был повышен до 75%, одновременно было ужесточено требование к концентрации активов (см. “Ъ” от 21 июня 2018 года).

Ранее некоторые участники рынка говорили, что рост вложений в ОФЗ (их доля в пенсионных накоплениях НПФ на начало года составляла 35,7%), в том числе связан с проводимым фондами стресс-тестированием. На это указывала и Ассоциация НПФ (см. “Ъ” от 7 марта). Однако, как показывают предоставленные фондами цифры, у НПФ остается большое пространство для маневра в рамках нынешних сценарных предпосылок и требований к проведению стресс-тестирования. Это подтверждает, в частности, расчеты регулятора. «Мы попытались провести модельное стресс-тестирование: что было бы, если бы доля акций в портфелях (крупнейших НПФ.— “Ъ”) была увеличена кратно (на начало года она составляла 7,4%.— “Ъ”), насколько это повлияло бы на прохождение стресс-тестов»,— рассказывал на Международном финансовом конгрессе директор департамента коллективных инвестиций Кирилл Пронин. По его словам, даже при выборе максимально установленного лимита в 40% фонды проходят по регуляторным требованиям.

Поэтому высокую долю вложений в госбумаги господин Пронин связывает с низким риск-аппетитом «фондов, рисковиков… бенефициаров НПФ». «Инвестиционной стратегией фонда предусмотрены также вложения в более рисковые активы, такие активы есть в портфелях, однако их доля незначительна»,— признают в Национальном НПФ, указывая, что фонд «не планирует менять текущую структуру, кредитное качество и уровень ликвидности портфелей». «Мы стараемся придерживаться максимально консервативной и нерисковой стратегии инвестирования… Глобально не планируем менять портфель в текущем году, но локально намерены выйти из ценных бумаг без рейтинга»,— заявили в НПФ «Сафмар». «В настоящее время ОФЗ демонстрируют одно из самых привлекательных соотношений риск—доход»,— объясняет выбор этих бумаг гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

Владимир Чистюхин, зампред Банка России, 18 апреля 2019 года Стресс-тестирование, как и фидуциарная ответственность, заставляет фонды более консервативно подходить к структуре вложений, более качественно оценивать те инструменты, в которые они вкладываются

«Действительно, спред между ОФЗ, корпоративными бондами с суверенным рейтингом и облигациями эмитентов с несколько худшим кредитным качеством невелик — всего 1–3 процентных пункта, а потому НПФ берут инструменты, которые обеспечивают ему и надежность, и выполнение с запасом регуляторных норм»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. При этом, по его словам, склонность к риску у некоторых фондов отбили предыдущие опыты не очень ответственного инвестирования. Впрочем, как отмечает господин Зарецкий, «если спреды корпоративных облигаций вырастут, мы будем наращивать их долю в портфеле».

Илья Усов