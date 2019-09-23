Пенсионеры стали кредиторами

Вложения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в корпоративный долг достигли исторического максимума. На середину года корпоративные облигации занимали в пенсионных накоплениях фондов 51,6%, превышая 1,4 трлн руб. Во многом переток средств в эти инструменты был обеспечен оттоком вложений из госдолга, который становится все менее привлекательным из-за падения доходностей. Однако сейчас на фоне неопределенности на внешних рынках серьезных изменений в портфелях НПФ ожидать не стоит, отмечают эксперты.
Впервые за пять лет корпоративные облигации заняли больше половины в портфелях пенсионных накоплений частных фондов, свидетельствует статистика ЦБ. В первом полугодии на такие бумаги пришлось 51,6% всех инвестиций в рамках обязательного пенсионного страхования НПФ, что почти на 4 процентных пункта больше, чем кварталом ранее. В абсолютном выражении вложения в облигационный долг компаний выросли на 137,2 млрд руб., превысив 1,4 трлн руб., это исторический рекорд для российской пенсионной индустрии. Основной переток средств в корпоративный долг был обеспечен за счет сокращения инвестиций в облигации федерального займа (ОФЗ) и облигации субъектов федерации.
Высокий уровень вложений пенсионных накоплений в корпоративные облигации был характерен для периода с середины 2016 года по конец 2017 года, когда такие инвестиции составляли в портфелях НПФ 48,2–50,9%, а в абсолютном выражении — 1–1,2 трлн руб. Однако позже пенсионные фонды более активно наращивали вложения в госдолг, в результате чего по итогам первого квартала 2019 года объем этих активов достиг максимальных 940 млрд руб. Во втором квартале вложения фондов в ОФЗ сократились на 2,8%, до 913,4 млрд руб.
«Такой динамике могли способствовать продолжающийся рост спредов между доходностями корпоративных и государственных облигаций, а также успешное прохождение фондами регуляторного стресс-тестирования»,— объясняют переток средств из ОФЗ в корпоративные облигации в ЦБ. В конце июня 2018 года спреды составляли 0,15 базисного пункта (б. п.), к концу марта 2019 года выросли до 59 б. п., а к середине года достигли 70 б. п. Действительно, доходность десятилетних ОФЗ во втором квартале снизилась на 100 б. п. и к концу июня опустилась ниже 7,5% годовых, что сделало корпоративные облигации, доходность по которым опускалась меньшими темпами, более привлекательными (см. “Ъ” от 2 августа).
Помимо корпоративных облигаций частичный отток пенсионных накоплений из ОФЗ во втором квартале был обеспечен перетоком инвестиций в акции. Тренд на постоянное снижение объема вложений в эти инструменты с середины 2017 года был сломлен во втором квартале 2019 года, когда вложения в акции выросли на 4,6% и достигли 201,5 млрд руб. Участники рынка объясняют эту аномалию масштабными дивидендными выплатами российских компаний (см. “Ъ” от 7 июня). По итогам прошлого года дивидендная доходность по обыкновенным акциям «Газпрома» и Сбербанка (оба эмитента выплачивают дивиденды один раз в год) составляла 7%. По словам руководителя инвестиционного департамента НПФ «Сафмар» Андрея Есина, «фонды во втором квартале заходили в акции, ожидая дивидендных выплат и скорого закрытия дивидендного гэпа после них, а затем избавлялись от акций».
Впрочем, в третьем квартале тенденция по сокращению вложений НПФ в акции продолжится. В июле—сентябре ряд фондов избавились от акций Объединенной вагонной компании на 13 млрд руб., или почти 7% вложений пенсионных накоплений всех НПФ в акции (см. “Ъ” от 1 августа и 18 сентября). Часть высвобожденных средств наверняка пошла на облигационный рынок. Однако привлекательность корпоративных бондов по сравнению с ОФЗ уже не такая высокая, как в середине года: исходя из данных Cbonds, спред по доходности к концу третьего квартала сузился до 40 б. п. По словам господина Есина, сейчас частные фонды на фоне неопределенности на зарубежных рынках совсем не склонны к риску. Ожидая кризисных явлений, поясняет эксперт, они отказываются от резких движений в инвестиционных портфелях и в большей степени стремятся использовать краткосрочные инструменты денежного рынка, такие как репо.
Чем крупнее негосударственный пенсионный фонд (НПФ), тем меньше разница между полной доходностью от инвестирования пенсионных накоплений и чистой доходностью (с учетом выплаты всех вознаграждений), рассчитали в ЦБ. С прошлого года НПФ помимо переменной части вознаграждения в конце года также могут брать ежемесячно постоянную часть вознаграждения. По расчетам регулятора, по итогам первого полугодия в первой десятке НПФ по пенсионным накоплениям разница в доходностях в среднем составила 0,6 п. п., во второй десятке — 0,7 п. п., в третьей — 0,75 п. п., у трех самых маленьких фондов по пенсионным накоплениям эта разница составила 1,5 п. п. По мнению ЦБ, «наличие эффекта масштаба способствует повышению эффективности инвестирования средств пенсионных накоплений при объединении фондов». Впрочем, действительный эффект можно будет оценить по итогам года, когда НПФ выберут причитающееся им вознаграждение.
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