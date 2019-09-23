Пенсионеры стали кредиторами

Вложения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в корпоративный долг достигли исторического максимума. На середину года корпоративные облигации занимали в пенсионных накоплениях фондов 51,6%, превышая 1,4 трлн руб. Во многом переток средств в эти инструменты был обеспечен оттоком вложений из госдолга, который становится все менее привлекательным из-за падения доходностей. Однако сейчас на фоне неопределенности на внешних рынках серьезных изменений в портфелях НПФ ожидать не стоит, отмечают эксперты.

Впервые за пять лет корпоративные облигации заняли больше половины в портфелях пенсионных накоплений частных фондов, свидетельствует статистика ЦБ. В первом полугодии на такие бумаги пришлось 51,6% всех инвестиций в рамках обязательного пенсионного страхования НПФ, что почти на 4 процентных пункта больше, чем кварталом ранее. В абсолютном выражении вложения в облигационный долг компаний выросли на 137,2 млрд руб., превысив 1,4 трлн руб., это исторический рекорд для российской пенсионной индустрии. Основной переток средств в корпоративный долг был обеспечен за счет сокращения инвестиций в облигации федерального займа (ОФЗ) и облигации субъектов федерации.

Высокий уровень вложений пенсионных накоплений в корпоративные облигации был характерен для периода с середины 2016 года по конец 2017 года, когда такие инвестиции составляли в портфелях НПФ 48,2–50,9%, а в абсолютном выражении — 1–1,2 трлн руб. Однако позже пенсионные фонды более активно наращивали вложения в госдолг, в результате чего по итогам первого квартала 2019 года объем этих активов достиг максимальных 940 млрд руб. Во втором квартале вложения фондов в ОФЗ сократились на 2,8%, до 913,4 млрд руб.

«Такой динамике могли способствовать продолжающийся рост спредов между доходностями корпоративных и государственных облигаций, а также успешное прохождение фондами регуляторного стресс-тестирования»,— объясняют переток средств из ОФЗ в корпоративные облигации в ЦБ. В конце июня 2018 года спреды составляли 0,15 базисного пункта (б. п.), к концу марта 2019 года выросли до 59 б. п., а к середине года достигли 70 б. п. Действительно, доходность десятилетних ОФЗ во втором квартале снизилась на 100 б. п. и к концу июня опустилась ниже 7,5% годовых, что сделало корпоративные облигации, доходность по которым опускалась меньшими темпами, более привлекательными (см. “Ъ” от 2 августа).

Помимо корпоративных облигаций частичный отток пенсионных накоплений из ОФЗ во втором квартале был обеспечен перетоком инвестиций в акции. Тренд на постоянное снижение объема вложений в эти инструменты с середины 2017 года был сломлен во втором квартале 2019 года, когда вложения в акции выросли на 4,6% и достигли 201,5 млрд руб. Участники рынка объясняют эту аномалию масштабными дивидендными выплатами российских компаний (см. “Ъ” от 7 июня). По итогам прошлого года дивидендная доходность по обыкновенным акциям «Газпрома» и Сбербанка (оба эмитента выплачивают дивиденды один раз в год) составляла 7%. По словам руководителя инвестиционного департамента НПФ «Сафмар» Андрея Есина, «фонды во втором квартале заходили в акции, ожидая дивидендных выплат и скорого закрытия дивидендного гэпа после них, а затем избавлялись от акций».

Впрочем, в третьем квартале тенденция по сокращению вложений НПФ в акции продолжится. В июле—сентябре ряд фондов избавились от акций Объединенной вагонной компании на 13 млрд руб., или почти 7% вложений пенсионных накоплений всех НПФ в акции (см. “Ъ” от 1 августа и 18 сентября). Часть высвобожденных средств наверняка пошла на облигационный рынок. Однако привлекательность корпоративных бондов по сравнению с ОФЗ уже не такая высокая, как в середине года: исходя из данных Cbonds, спред по доходности к концу третьего квартала сузился до 40 б. п. По словам господина Есина, сейчас частные фонды на фоне неопределенности на зарубежных рынках совсем не склонны к риску. Ожидая кризисных явлений, поясняет эксперт, они отказываются от резких движений в инвестиционных портфелях и в большей степени стремятся использовать краткосрочные инструменты денежного рынка, такие как репо.

Илья Усов