Эхо холодной войны

Редкий документ, проливающий свет на истоки нынешней гренландской саги, предоставил в распоряжение редакции «Огонька» наш постоянный автор историк Леонид Максименков

Вчитайтесь в это секретное письмо в ЦК КПСС от 1954 года. Из того, что происходит сегодня, ясно: анализ министра иностранных дел СССР В. Молотова и постпреда СССР в ООН А. Вышинского привел к прямо противоположным результатам, чем те, на которые они рассчитывали.

Суть в следующем. В ходе Второй мировой войны полуколония (именно это скрывается под формулой «несамоуправляющаяся территория» в тексте) Датского королевства превратилась, по сути, в щит, точнее в аэродром США. И после войны, во второй половине 1940-х, когда конфронтация с СССР нарастала, идея формализовать такое положение тем или иным способом была в Вашингтоне весьма популярна, даже считалась «военной необходимостью». Журнал Time печатал карты, показывая, как близко от Гренландии до враждебной Москвы, а в официальных кругах тайно готовили предложение за предложением, от которого Дания бы не смогла отказаться, одним из вариантов была покупка (вместе с Исландией) в счет списания датских долгов США.

Сделка не состоялась из-за самоуверенности США: Дания возмутилась. И многие были убеждены тогда, что включение самого большого острова на земле в состав крошечного королевства на равных с другими его территориями правах со временем снимет проблему. Ан нет: «притязания США» это отнюдь не ослабило, а идея «купить Гренландию», которой уже более полувека, вновь бродит по Вашингтону. И обсуждать ее Штаты тоже хотят по старинке — не с гренландцами, а с датчанами. И, само собой, без ООН.