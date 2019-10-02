Участие в закупках: как малому бизнесу выигрывать тендеры

Потенциал рынка электронных закупок оценивается в тысячи миллиардов рублей и многим предпринимателям представляется более чем интересным. Участие в госзакупках для малых и средних предприятий стало доступнее, благодаря двум действующим Федеральным законам – № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Удерживает представителей малого бизнеса от участия в тендерах отсутствие знаний и навыков. Исправить ситуацию призвана уникальная программа «Коммерческие закупки и продажи на электронных площадках». Предприниматели Воронежской области могут бесплатно пройти обучение и получить сопровождение к первым сделкам. Старт программы – 03 октября 2019 г.

Малые и средние предприятия региона приглашают к участию в уникальном проекте. В октябре-ноябре 2019 г. АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» – Центр «Мой бизнес» Воронеж реализует программу бесплатного обучения и сопровождения предпринимателей к успешному участию в закупках. В программу входят два обучающих семинара, консультации и сопровождение работы на электронных площадках. Автор и ведущая программы – Людмила Трегубова, эксперт по закупкам, специалист Государственного фонда поддержки предпринимательства в Воронежской области.

Как отмечает Людмила Трегубова, для малого и среднего предпринимательства освоение электронных площадок – оптимальный путь, чтобы сократить издержки на аренду и персонал, при этом увеличив доход. В России прирост объема электронной торговли составляет 19% ежегодно. По экспертным прогнозам, в 2021 году рынок будет оцениваться в 2190 млрд рублей. Чтобы стать участником этого рынка, необходимо получить навыки работы уже сейчас.

– Для реализации программы выбран формат, позволяющий предпринимателям увидеть результаты уже в процессе обучения, – подчеркивает Андрей Демидов, руководитель АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» – Центр «Мой бизнес» Воронеж. – В ходе семинара участники получают не только теоретическую подготовку, но и навыки участия в тендерах. После обучающего семинара будут проведены два практических занятия с регистрацией участников на электронных площадках, созданием Положения о закупке, размещением закупок на электронных площадках или участием в закупках в качестве поставщиков товаров, работ, услуг.

Первый семинар обучающей программы состоится 03 октября с 13.00 до 18.00 в конференц-зале отеля Mercure (г. Воронеж, ул. Кирова, 6А).

Участниками программы могут стать субъекты МСП (малого и среднего предпринимательства) любой сферы деятельности, действующие на рынке не менее 6 месяцев, не находящиеся в состоянии ликвидации или банкротства, не имеющие задолженности перед бюджетом.

Для участия в семинаре и последующем сопровождении необходимо зарегистрироваться на сайте АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области». Для регистрации перейдите по ссылке.