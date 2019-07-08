Бюджет не взял с ОАО РЖД натурой Дивиденды за 2018 год придется заплатить деньгами, а не вагонами

ОАО РЖД все же не заплатит дивиденды за 2018 год имуществом, в том числе вагонами в находящийся под санкциями Крым. Вместо этого монополия выплатит 13 млрд руб. дивидендов по обыкновенным акциям деньгами. Поставка подвижного состава в Крым, рассказывают источники “Ъ”, теперь произойдет по другой схеме, которую планируется осуществить к открытию пассажирского движения по Крымскому мосту.

Концепция выплаты ОАО РЖД дивидендов имуществом все-таки не была принята правительством. Как сообщил 7 июля в Тынде вице-премьер Максим Акимов, принято решение о выплате дивидендов в размере 74% от чистой прибыли по РСБУ, или 13 млрд руб., помимо выплат по привилегированным акциям.

Как сообщал “Ъ”, в октябре 2018 года правительство разрешило ОАО РЖД выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям не только деньгами, но и имуществом, после чего в мае это право решили реализовать. ОАО РЖД давно просило дать компании возможность не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям вообще и оставлять прибыль в компании, такая возможность предусмотрена как комплексным планом модернизации инфраструктуры, так и долгосрочной программой развития монополии до 2025 года.

Изначально было предложено выплатить имуществом дивиденды примерно на 20,35 млрд руб., включавшие в себя имущество в Сочи, здания, занимаемые прокуратурой и полицией, а главное, 166 пассажирских вагонов, семь тепловозов и три электровоза, предназначенных для последующей передачи ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) для обновления парка. Эту идею поддержали вице-премьер Максим Акимов и Минтранс, не возражало и Минэкономики, но резко против выступил Минфин (см. “Ъ” от 29 мая). Противостояние не дало возможности согласовать вопрос о дивидендах ни к изначально запланированному сроку в конце мая, ни к годовому собранию ОАО РЖД 30 июня (см. “Ъ” от 1 июля). Окончательно снять разногласия планировали на прошлой неделе на совещании у Дмитрия Медведева. Факт проведения такого совещания в аппарате премьера “Ъ” подтвердить затруднились.

К моменту собрания акционеров сторонники выплаты имуществом, рассказывали источники “Ъ”, снизили свои запросы и предлагали уже оставить только подвижной состав на 13,4 млрд руб., отказавшись от остального имущества.

Однако в середине недели источники “Ъ” рассказали, что возобладала позиция о чисто финансовых выплатах.

Таким образом, вопрос о том, как обеспечить КЖД подвижным составом для обновления парка, остается открытым. По словам источника “Ъ”, сейчас обсуждается вариант, при котором ОАО РЖД в качестве единственного поставщика поставит необходимые вагоны в Крым на средства Резервного фонда. Эту схему планируют осуществить максимально оперативно, рассказывает он, чтобы успеть к началу продажи билетов в Крым (движение по мосту откроется в декабре). Другой источник отмечает, что такой вариант существенно увеличивает санкционные риски для ОАО РЖД.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что отказ от выплат имуществом закономерен, поскольку создание такой практики серьезно снизило бы прозрачность из-за неопределенности, связанной с оценкой имущества, процессом его передачи, лоббированием того или иного состава имущества и т. п.

Основным преимуществом варианта с дивидендами, полагает он, является одновременное достижение двух целей: поддержки ОАО РЖД, у которого из-за спада погрузки и негативной динамики грузооборота явно будут проблемы со схождением финплана и бюджета, и обеспечения КЖД. Но последний вопрос можно решить иначе, считает господин Бурмистров, приводя в пример схему, когда ОАО РЖД продает подвижной состав с аукциона: покупатель продает его профильной санкционной компании, а она уже поставляет в Крым.

Наталья Скорлыгина, Денис Скоробогатько