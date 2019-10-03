Полномочия на миллиард

Бывший заместитель директора «ТНС энерго» Василий Ситдиков, уехавший за границу после того, как на него возложили обязательства выплатить свыше 700 млн руб. ущерба по налоговым претензиям к «ТНС энерго НН», в суде пытается доказать отсутствие трудовых отношений с нижегородской сбытовой компанией. Господин Ситдиков подал в Советский райсуд иск об установлении юридического факта того, что с августа 2012 года он не работал в «ТНС энерго НН». Гарантирующий поставщик электроэнергии возражает против рассмотрения этого иска и принятия его к производству. Спор затрагивает вопрос, кто именно будет отвечать по уголовному делу, в рамках которого следователи СУ СК насчитали сбытовой компании налоговую недоимку на сумму свыше 1 млрд руб. Однако «ТНС энерго НН» удалось временно остановить это расследование.



В Советском райсуде Нижнего Новгорода начинаются разбирательства между Василием Ситдиковым и ПАО «ТНС энерго НН» (гарантирующий поставщик электроэнергии в Нижегородской области, дочернее общество ГК «ТНС энерго»).

Напомним, в декабре 2017 года сбытовая компания в суде взыскала с господина Ситдикова 737,4 млн руб. убытков, образовавшихся в результате выставленных налоговой инспекцией претензий. Компания посчитала, что менеджер недобросовестно управлял обществом и сдавал недостоверные налоговые декларации. Гендиректором «ТНС энерго НН» Василий Ситдиков работал с декабря 2010 года до августа 2012-го, когда совет директоров ПАО решил передать полномочия единоличного исполнительного органа головной управляющей компании «ТНС энерго» (тогда она называлась «Транснефтьсервис С»). Управляющая компания была подконтрольна основному акционеру Дмитрию Аржанову и управлялась им же, а с Василием Ситдиковым был заключен трудовой договор как с заместителем директора «ТНС энерго». Однако Нижегородский райсуд, в два заседания рассмотрев иск «ТНС энерго НН», сделал вывод, что до августа 2016 года господин Ситдиков руководил нижегородским филиалом и ответственен за убытки от незаконной минимизации налогов. Не согласный с этим решением нижегородец уехал за границу после того, как судебные приставы по заявлению сбытовой компании завели на него уголовное дело об уклонении от уплаты убытков. Летом 2018 года должник обосновался в Черногории, где открыл компанию по компьютерному программированию.

Иском, поданным в Советский райсуд, эмигрант просит установить «юридический факт отсутствия трудовых и гражданско-правовых отношений» с ПАО «ТНС энерго НН» начиная с 30 июля 2012 года, когда совет директоров общества передал полномочия по управлению в «ТНС энерго». Ответчиком по этому иску значится расположенная в Советском районе сбытовая компания, однако ее юристы резко возражали даже против рассмотрения этого иска. Отметив, что по предыдущему судебному решению Василий Ситдиков «уклоняется» от уплаты 737 млн руб. ущерба, представители «ТНС энерго НН» заявили, что он пытается создать основания для пересмотра предыдущих решений и «искусственно» изменить подсудность, обращаясь в суд по месту регистрации общества. Сбытовая компания просила вообще не принимать иск господина Ситдикова к рассмотрению, либо передать его в Нижегородский райсуд, где рассматривались их предыдущие споры. После того, как Советский райсуд отказал «ТНС энерго НН» в этом прошении и все-таки решил разобраться, компания пожаловалась в областной суд: до решения апелляции о подсудности дело приостановлено.

Василий Ситдиков настаивает, что его заявление должно рассматриваться по местонахождению «ТНС энерго НН». «Ранее суды расплывчато установили, что я был руководителем. В решениях есть ссылка, что я был "управляющим директором", но такой термин юридически отсутствует. Суд установил только наличие трудового договора между мной и ГК "ТНС ­энерго". Наличие или отсутствие моих трудовых отношений с "ТНС энерго НН" вообще не устанавливалось. Если бы я был руководителем нижегородской сбытовой компании, она должна была выплатить мне кучу денег в качестве вознаграждения»,— пояснил Василий Ситдиков. Основываясь на том, что Нижегородский райсуд признал его руководителем общества и оспорить это решение не удалось, должник потребовал от ПАО «ТНС энерго» выплатить ему 5,2 млрд руб. (цена работы УК) за «услуги по управлению» в ­2012–2016 годах. В сбытовой компании эту претензию оставили без ответа.

Добавим, что этот юридический спор прямо касается и громкого уголовного дела, о котором СУ СК по Нижегородской области сообщило в мае. В отношении «неустановленных лиц» из руководства «ТНС энерго НН» было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 1 млрд руб. в 2012–2014 годах. Следствие полагает, что по заключенному в 2012 году договору управления с «ТНС ­энерго» дочерняя нижегородская компания получила необоснованную налоговую выгоду. В случае подтверждения этих подозрений нести уголовную ответственность должен полномочный директор налогоплательщика. К нему же могут быть предъявлены убытки самим обществом, если оно погасит недоимку и уголовное дело прекратят. Правда, как выяснил “Ъ-Приволжье”, гарантирующий поставщик электроэнергии пошел по другому пути. «ТНС энерго НН» в суде оспорило постановление следователя СУ СК о возбуждении уголовного дела, и оно было отменено. Никаких комментариев о причинах судебной отмены громкого налогового расследования ни в сбытовой компании, ни в Следственном комитете не дают. Известно лишь, что следствие обжаловало это решение суда. Ранее в управляющей компании «ТНС энерго» заявляли, что инспекция ФНС №4 по крупнейшим налогоплательщикам назначила экспертизу рыночной цены договора управления, до результатов которой нельзя утверждать о наличии какой-либо недоимки по налогам. Возможно, решение суда связано с результатами этой экспертизы, либо с тем, что они еще не готовы.

Роман Кряжев