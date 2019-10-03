Погостили и хватит

Нижегородское министерство имущества и земельных отношений начинает процедуру расторжения договора аренды земельного участка с ООО НВСКНН. Компания хотела построить гостиницу в районе Нижегородской ярмарки рядом с жилым домом, но столкнулась с сопротивлением со стороны местных жителей. Застройщик говорит, что чиновники ввели население в заблуждение и это привело к возникновению конфликта. О том, что правительство собирается отобрать у компании участок, она узнала от “Ъ-Приволжье”.



Правительство Нижегородской области намерено расторгнуть договор аренды земельного участка с ООО НВСКНН, которое планировало построить гостиницу в районе Нижегородской ярмарки рядом с жилым домом. Об этом заместитель губернатора Сергей Морозов заявил на встрече с жильцами домов, расположенных по соседству. Ранее нижегородцы выступали против отеля на месте парковки, которая находилась на месте предполагаемого строительства, и устраивали акции протеста по этому поводу.

Справка По данным «СПАРК-Интерфакс», НВСКНН была зарегистрирована в Нижнем Новгороде в 2013 году. Уставный капитал компании составляет 20 тыс. руб. Основным видом занятия является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Директором компании является Андрей Зайцев, бенефициаром Алексей Зайцев. Земельный участок под строительство гостиницы на пересечении улиц Мануфактурной и Совнаркомовской был передан НВСКНН в пятилетнюю аренду по договору от 17 августа 2017 года.

По словам Сергея Морозова, в середине июля губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным застройщику было дано поручение в срок до 1 октября провести встречу с жителями микрорайона и представить им проект будущей гостиницы и благоустройства прилегающей к ней территории. «Застройщику был дан шанс убедить жителей в необходимости строительства. По моим данным, ничего из этого за два с половиной месяца не выполнено. Инвестор сам инициировал проведение этих мероприятий, но потом уклонился от них. Никакой концепции развития территории мы не увидели. Вместо того чтобы встретиться с жителями, инвестор занял выжидательную позицию»,— заявил замгубернатора. По словам Сергея Морозова, поскольку необходимых действий застройщик не предпринял, министерство имущества и земельных отношений решило начать процедуру расторжения договора аренды. «После получения уведомления инвестор должен будет освободить участок, приведя его в то состояние, в котором получил: демонтировать забор и восстановить покрытие. В случае, если он этого не сделает, администрация города должна будет инициировать соответствующий судебный иск»,— пояснил Сергей Морозов. Он допускает, что инвестор может в суде оспорить решение о расторжении договора аренды. «Тем не менее это решение уже принято. Как минимум, это основание для того, чтобы инвестор не получил разрешения на строительство и не начал реализацию проекта»,— сообщил замгубернатора и добавил, что региональное правительство поддерживает предложение жителей микрорайона создать на этом месте сквер и установить памятник или мемориальную доску в честь архитектора Августина Бетанкура, принимавшего участие в строительстве Нижегородской ярмарки и создании генерального плана Нижнего Новгорода.

Представители инициативной группы жителей, присутствовавшие на встрече, заявили, что в ближайшее время рассмотрят возможность выйти с инициативой и включить земельный участок в программу «Комфортная городская среда». Они напомнили, что по соседству с участком обнаружен объект культурного наследия — фрагмент ярмарочной канализации XIX века и хотят, чтобы в дальнейшем он использовался как музейный экспонат.

Связаться с директором НВСКНН Андреем Зайцевым не удалось. Его представитель Андрей Кочнев сообщил “Ъ-Приволжье”, что информация, озвученная Сергеем Морозовым, не соответствует действительности. «Губернатор действительно поручил обсудить проект с жителями. Только сделать это должны были не мы, а чиновники из областного правительства с привлечением нашей компании. Но никто нас никуда так и не привлек. Кроме того, проект не может быть представлен для обсуждения, так как он еще не готов. А подготовить его мы можем, только получив от подчиненных Сергея Морозова архитектурно-градостроительное решение (АГР), которое нам так и не было выдано», — пояснил господин Кочнев. По его словам, именно АГР определяет возможную этажность зданий и их площадь, без этого документа проектирование невозможно. Андрей Кочнев добавил, что компания не занимала выжидательную позицию, как говорит Сергей Морозов: «Все это время мы активно готовились к стройке. Проводили археологические и экологические изыскания. У нас есть проект, разработанный в соответствии со старым АГР, которое сам же Морозов и отменил. Чтобы разработать новый проект, мы ждали обновленное АГР, но, возможно, теперь нам его уже не выдадут». По словам господина Кочнева, в компании пока не знают о решении регионального правительства расторгнуть договор аренды земельного участка, поэтому говорить о возможных дальнейших действиях застройщика преждевременно. Окончательное решение об оспаривании решения правительства в суде будет приято только после того, как компания изучит его и поймет, на основании чего такое решение принято.

Андрей Репин