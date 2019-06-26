Адвокатские гонорары не вписались в сделку со следствием

Как стало известно “Ъ”, прокуратура расторгла досудебное соглашение о сотрудничестве с Екатериной Аверьяновой, ключевым фигурантом громкого расследования о хищении 322,5 млн руб. у дочерней структуры «Роскосмоса» — НПО имени Лавочкина. Решение надзорного органа мотивировано тем, что в рамках сделки бывшая глава дирекции правового обеспечения стратегического предприятия не назвала сотрудникам СКР ни новых фигурантов, ни неизвестных следствию обстоятельств совершения преступления, как того требует закон. Сейчас госпожа Аверьянова, а также другие фигуранты расследования — экс-гендиректор НПО Сергей Лемешевский и адвокат Игорь Третьяков — знакомятся с материалами дела.

Факт разрыва прокуратурой соглашения с Екатериной Аверьяновой “Ъ” подтвердил адвокат Станислав Шостак, представляющий интересы другого обвиняемого по громкому уголовному делу о хищении средств НПО имени Лавочкина — главы адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова. Как пояснил адвокат, разрыв соглашения, по его данным, связан с тем, что бывшая глава правовой дирекции НПО не выполнила условия соглашения — не назвала следствию неизвестных ему до этого участников преступления или обстоятельств хищения бюджетных средств. По некоторым данным, госпожа Аверьянова рассказала лишь о своей роли в истории с расходованием средств предприятия, но прокуратура посчитала, что таких показаний недостаточно. Досудебное соглашение с экс-главой дирекции НПО было заключено в начале прошлого года, после чего Екатерина Аверьянова была переведена из СИЗО под домашний арест. Двое других фигурантов по-прежнему находятся под арестом.

Как ранее сообщал “Ъ”, по версии Следственного комитета России, в 2016 году тогдашний гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский по совету главы департамента правового обеспечения предприятия Аверьяновой заключил договоры с адвокатским бюро «Третьяков и партнеры». Соглашение предусматривало оказание юридических услуг для НПО. В основном речь шла об участии в судебных разбирательствах, где производственное объединение выступало ответчиком, а истцом — основной акционер НПО госкорпорация «Роскосмос» (ей принадлежит 97,3% предприятия).

Между тем следователи установили, что за два года между НПО и адвокатской конторой было заключено 23 договора на оказание юридических услуг, однако предусмотренные соглашениями юридические услуги на самом деле оказывались не господином Третьяковым и сотрудниками его конторы, а штатными юристами предприятия. При этом договоры, по мнению следствия, заключались с нарушениями законодательства и внутренних правил производственного объединения. Как говорится в уголовном деле, деньги, уплаченные в рамках соглашений с адвокатским бюро, включались предприятием в себестоимость своей продукции, и таким образом юридические услуги фактически оплачивались за счет бюджетных средств, выделенных в рамках госзаказов.

Помимо этого следствие выяснило, что выплаты адвокатскому бюро так называемых гонораров успеха (8% от выигранной в суде суммы), которые были прописаны в соглашениях, не были обоснованными. Так, в октябре 2016 года «Третьяков и партнеры» получили от НПО такую выплату в размере 18,2 млн руб., хотя решение суда, за которое она была перечислена, было отменено кассационной инстанцией, а дело отправлено на новое рассмотрение.

В итоге действия бывшего гендиректора НПО Сергея Лемешевского, экс-руководителя департамента правового обеспечения Екатерины Аверьяновой и главы адвокатского бюро Игоря Третьякова были квалифицированы следствием как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а сумма хищений, по подсчетам СКР, составила более 330 млн руб.

Сами фигуранты расследования между тем настаивают, что ситуация носит гражданско-правовой характер, а все условия заключенных между НПО и адвокатской конторой договоров были выполнены в полном объеме. Благодаря помощи сотрудников «Третьякова и партнеров» производственное объединение, по уверению защиты, сэкономило несколько сотен миллионов рублей. Сейчас обвиняемые и их адвокаты в соответствии со ст. 217 УПК РФ знакомятся с материалами расследования.

Владислав Трифонов