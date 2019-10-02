Дело о пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин» передано в суд

Уголовное дело о пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин» передано в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. Фигурантами дела стали два сотрудника «Адмиралтейских верфей», на территории которых строится ледокол. Они обвиняются в нарушении правил безопасности во время строительных работ, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности, а также нанесло крупный ущерб (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Обвиняемые были ответственными за выдачу разрешений на производство огнеопасных работ на строящемся ледоколе. Как полагает следствие, необходимые меры пожарной безопасности приняты не были, что и привело к пожару, в результате которого серьезно пострадал один человек.

Материальный ущерб следствие оценило более чем в 400 млн руб.

Напомним, пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» произошел в ноябре 2018 года. Глава «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков навал вероятной причиной инцидента человеческий фактор. Изначально СКР заявлял, что максимальный ущерб от пожара ледоколе составляет 1,5 млн руб., однако в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) заявили, что она составляет 150 млн руб.

О том, как пожар на ледоколе отразился на его строительстве, читайте в материале “Ъ” «Получилось как всегда».