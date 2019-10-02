Хантсман: новый советник Трампа по нацбезопасности посетит Россию «скорее раньше, чем позже»

Россию в скором времени готовится посетить новый советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О`Брайен. Об этом рассказал посол США в Москве Джон Хантсман в своем последнем интервью “Ъ” перед отбытием на родину.

«Я говорил с ним на прошлой неделе. Он очень заинтересован в налаживании диалога с (секретарем Совбеза РФ Николаем.— “Ъ”) Патрушевым»,— рассказал господин Хантсман “Ъ”. На уточняющий вопрос, ожидается ли визит нового советника дипломат ответил: «Думаю, да, но пока мне нечего анонсировать. Могу лишь сказать, что визит состоится скорее раньше, чем позже».

Роберт О`Брайен заступил на свою должность 18 сентября. Юрист и политолог по образованию, ранее высоких постов не занимал. Он много лет проработал в Госдепартаменте: в частности, был сопредседателем американо-афганской комиссии по судебной реформе в Афганистане и входил в состав Консультационного комитета США по объектам культурного достояния. Имеет опыт работы в структурах ООН и чин майора запаса сухопутных войск США. Сооснователь частной американской юридической компании Larson O`Brien. По линии Республиканской партии ездил наблюдателем на выборы в Грузию и на Украину. До назначения на должность советника президента по вопросам национальной безопасности он занимал пост специального посланника президента в Госдепартаменте по делам заложников.

По словам Джона Хантсмана, в Москве Роберт О`Брайен будет, в частности, обсуждать судьбу российско-американского Договора 2010 года о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-З). Он истекает в феврале 2021 года. Россия предлагает продлить его еще на 5 лет, однако власти США пока не сформулировали свою позицию по этому вопросу. Предшественник Роберта О`Брайена Джон Болтон считался жестким противником любых договоров в сфере контроля над вооружениями и скептически высказывался о возможности продления СНВ-3. Роберт О`Брайен еще не высказывался на этот счет.

Полную версию интервью с Джоном Хантсманом читайте на сайте “Ъ”.

Елена Черненко