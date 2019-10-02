Виновных в заражении пятерых пациентов больницы в Буденновске ВИЧ определит суд

Министерство здравоохранения Ставропольского края совместно с Роспотребнадзором и краевым центром СПИД проводит эпидемиологическое расследование по установлению причины заражения ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов краевого центра специализированных видов помощи № 1 Буденновска в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава. Поводом послужили публикации в СМИ, указывающие в качестве причины заражения врачебную ошибку и халатность медперсонала.

Сотрудники министерства проверили медучреждение и выявили случаи несоблюдения санитарных требований сотрудниками инфекционного отделения при выполнении медицинских манипуляций. Ответственные должностные лица были привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Виновных в заражении пациентов больницы ВИЧ-инфекцией определит суд.

Как сообщал Newstracker, ВИЧ заразились пять человек , в том числе трое детей. По данному факту по статье «Халатность» завели уголовное дело. Подозреваемой по делу проходит старшая медсестра медучреждения, которая, по версии следствия, не проводила инструктаж с подчиненными и не проконтролировала их работу. По информации издания, это стало одной из причин заражения.

Дарья Голякова