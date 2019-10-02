02 октября, среда
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Подробно

Какие операционные системы чаще всего используют должники?

Современные технологии развиваются настолько стремительно, что за самый короткий срок полностью меняют ту или иную сферу, и это хорошо прослеживается на примере сектора альтернативного кредитования. Еще несколько лет назад сложно было себе представить, что люди будут оформлять займы в любое удобное время — дома за чашкой чая,в офисе в разгар рабочего дня, в перерыве между лекциями в университете, на пляже или в кафе. Достаточно иметь любой гаджет, подключенный к интернету.


Международная финтех-группа TWINO анализирует, с каких устройств клиенты подают заявки на получение займов, и использует эту информацию при оценке надежности пользователя. Как показывают цифры, должников достаточно и среди владельцев iPhone, и среди людей, предпочитающих смартфоны на Android.

Мобильные платформы


Пока поклонники двух самых популярных в России мобильных платформ Android и iOS, спорят, какая из них лучше оптимизирована и удобна,TWINO подсчитал, какие пользователи чаще допускают просрочки. Победил Android — 34,8% должников оформили займы через «гугловскую» операционную систему. Второе место заняла iOS — 24,1% владельцев iPhone и iPad не смогли вовремя погасить долг.Третье место досталось WindowsPhone, которая установлена на смартфонах 7,3% клиентов.

Операционные системы для ПК


С операционными системами для стационарных компьютеров все намного проще — явным лидером здесь остается Windows. По данным TWINO, 30,3% людей, допустивших просрочку по действующему займу, пользуются именно этой ОС. Это вполне ожидаемый результат, учитывая популярность Windows в России.

18,1% должников оказались пользователями MacBookи iMacс предустановленной MacOS. В рейтинг популярный среди должников операционных систем попали Linux (5,3%) и Chrome OS (2%). На другие программные оболочки приходится не более 0,1% пользователей.

«Результаты исследования подтвердили, что среди должников сервисов альтернативного кредитования много людей, которые могут позволить себе не самые бюджетные гаджеты, а проблемы с погашение займов скорее связаны не с отсутствием средств, а с неправильным финансовым планированием личного бюджета», - отметил генеральный директор международной финтех-группы TWINO Ашот Торосян.

ООО МФК "ВЕРИТАС", ОГРН 1127746672130, Рег. №651303045003161 от 14.05.2013 г., Подробности об остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.ezaem.ru

ООО МКК «Макро», ОГРН 1167746181790, Рег. №001603045007582 от 09.03.2016 г., Подробности об остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.moneza.ru

Печать

Все материалы

TWINO. Пресс-релизы

Какие операционные системы чаще всего используют должники?

НРА: TWINO – один из лидеров рынка онлайн-кредитования в стране

Валентина Матюнина:

Большая часть клиентов онлайн-компаний «сидит» в «Вконтакте» и «Одноклассниках»

TWINO: 72% клиентов сервисов онлайн-кредитования погашают займы с помощью банковских карт

Заемщики отказываются от классического кредитования в пользу онлайн-займов

Рекомендуем

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

партнерский проект

партнерский материал

Профиль пользователя