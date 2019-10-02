Какие операционные системы чаще всего используют должники?

Современные технологии развиваются настолько стремительно, что за самый короткий срок полностью меняют ту или иную сферу, и это хорошо прослеживается на примере сектора альтернативного кредитования. Еще несколько лет назад сложно было себе представить, что люди будут оформлять займы в любое удобное время — дома за чашкой чая,в офисе в разгар рабочего дня, в перерыве между лекциями в университете, на пляже или в кафе. Достаточно иметь любой гаджет, подключенный к интернету.

Международная финтех-группа TWINO анализирует, с каких устройств клиенты подают заявки на получение займов, и использует эту информацию при оценке надежности пользователя. Как показывают цифры, должников достаточно и среди владельцев iPhone, и среди людей, предпочитающих смартфоны на Android.

Мобильные платформы

Пока поклонники двух самых популярных в России мобильных платформ Android и iOS, спорят, какая из них лучше оптимизирована и удобна,TWINO подсчитал, какие пользователи чаще допускают просрочки. Победил Android — 34,8% должников оформили займы через «гугловскую» операционную систему. Второе место заняла iOS — 24,1% владельцев iPhone и iPad не смогли вовремя погасить долг.Третье место досталось WindowsPhone, которая установлена на смартфонах 7,3% клиентов.

Операционные системы для ПК

С операционными системами для стационарных компьютеров все намного проще — явным лидером здесь остается Windows. По данным TWINO, 30,3% людей, допустивших просрочку по действующему займу, пользуются именно этой ОС. Это вполне ожидаемый результат, учитывая популярность Windows в России.

18,1% должников оказались пользователями MacBookи iMacс предустановленной MacOS. В рейтинг популярный среди должников операционных систем попали Linux (5,3%) и Chrome OS (2%). На другие программные оболочки приходится не более 0,1% пользователей.

«Результаты исследования подтвердили, что среди должников сервисов альтернативного кредитования много людей, которые могут позволить себе не самые бюджетные гаджеты, а проблемы с погашение займов скорее связаны не с отсутствием средств, а с неправильным финансовым планированием личного бюджета», - отметил генеральный директор международной финтех-группы TWINO Ашот Торосян.

ООО МФК "ВЕРИТАС", ОГРН 1127746672130, Рег. №651303045003161 от 14.05.2013 г., Подробности об остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.ezaem.ru

ООО МКК «Макро», ОГРН 1167746181790, Рег. №001603045007582 от 09.03.2016 г., Подробности об остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.moneza.ru