Будущий начальник пермского ФСИН покинул должность в Пскове

Полковник внутренней службы Юрий Лымарь покинул пост начальника ГУФСИН России по Псковской области, сообщает «Псковское агентство информации».

Напомним, ранее "Ъ-Прикамье" уже сообщал о готовящемся назначении Юрия Лымаря на пост начальника ГУФСИН по Пермскому краю. Однако в ведомстве на запрос "Ъ-Прикамье" пояснили, что соответствующего приказа пока нет.

Юрий Лымарь с 1980 по 1982 год прошел срочную службу в пограничных войсках, в 1987 году окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР и поступил на службу в Управление исполнения наказаний по Пермской области. УФСИН по Псковской области он возглавлял 10 лет — с 2009 года.