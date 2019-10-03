Замена в основном составе

Аудитор Дмитрий Воропаев станет председателем Счетной палаты (СП) Красноярского края, обезглавленной в июле после досрочной отставки с этого поста Татьяны Давыденко. Его назначение инициировали губернатор Александр Усс и спикер краевого заксобрания Дмитрий Свиридов, поддержал бюджетный комитет регионального парламента. По информации „Ъ“, нынешний и.о. главы СП Виктор Астраханцев «категорически отказался претендовать на должность председателя». Тем временем уволенная за наличие конфликта интересов Татьяна Давыденко подала апелляцию в краевой суд с требованием восстановить ее в должности.

2 октября на заседании комитета по бюджету и экономической политике заксобрания Красноярского края депутаты единогласно поддержали кандидатуру Дмитрия Воропаева на должность председателя Счетной палаты (СП), рассказали „Ъ“ в пресс-службе парламента. Его кандидатуру внесли на рассмотрение губернатор Александр Усс и председатель заксобрания Дмитрий Свиридов. Глава федеральной СП Алексей Кудрин тоже направил в орган законодательной власти положительное заключение. В письме говорится, что «представленные документы свидетельствуют о соответствии предложенной кандидатуры требованиям федерального законодательства».

Дмитрий Воропаев работает ауди­тором краевой Счетной палаты с 2005 года. Он контролирует использование краевого госимущества и расходов краевого бюджета на осуществление дорожной деятельности. В список его обязанностей входит поддержка инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего бизнеса.

Вопрос о его назначении будет рассмотрен на сессии 3 октября. «Я знаю Дмитрия Воропаева, не раз слушал отчеты о его деятельности, профессиональный человек, в скандалах замечен не был. Единственное, на сессии планирую его спросить о наличии бизнеса, который может создать конфликт интересов, чтобы избежать сценария с Давыденко»,— рассказал „Ъ“ член комитета по бюджету и экономической политике Владислав Зырянов.

Напомним, что в середине июля 2019 года депутаты досрочно отправили Татьяну Давыденко в отставку, после того как она представила свой доклад о бесконтрольных вырубках леса в крае. При принятии решения депутаты сослались на информационное письмо от региональной прокуратуры, в котором ведомство указало на использование бывшей главой служебного положения в пользу аффилированных лиц и наличие неурегулированного конфликта интересов. Сейчас обязанности главы СП исполняет заместитель председателя Виктор Астраханцев. Как рассказал „Ъ“ источник в заксобрании, господин Астраханцев «категорически отказался претендовать на должность председателя». Связаться с ним „Ъ“ не удалось.

В конце августа госпожа Давыденко подала иск в Центральный районный суд Красноярска к заксобранию и СП с требованием восстановить ее в должности. Однако суд отказал в удовлетворении иска, это решение сейчас Татьяна Давыденко оспаривает в краевом суде. По словам адвоката Первой красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрия Редькина, руководство заксобрания имеет право найти новую кандидатуру на освободившийся пост, даже если решение суда еще не вступило в законную силу. «Если суд удовлетворит жалобу, тогда Татьяна Давыденко будет восстановлена в ранее занимаемой должности, а как будет решаться вопрос с новой кандидатурой — проблема не госпожи Давыденко, а работодателя. Как вариант нового работника либо уволят, либо переведут на другую должность»,— полагает эксперт.

Ведущий юрист практики трудового права «Пепеляев групп» Роман Жеребцов полагает, что вероятность того, что краевой суд удовлетворит жалобу, небольшая: «Должны быть основания для отмены решения суда первой инстанции, но, как показывает практика, пересмотр решения суда первой инстанции в апелляции по такого рода спорам случается достаточно редко». Эксперт полагает, что для отмены решения понадобится дойти до уровня Верховного суда РФ, «если, конечно, суд усмотрит основания для принятия жалобы к рассмотрению».

Юлия Сасевич