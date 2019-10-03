Обвиняемый стал отшельником

Сотрудники управления ФСБ России по Иркутской области задержали Игоря Грищенко, который четыре года назад был осужден на 20 лет и все это время скрывался от наказания. Он был признан виновным в организации преступного сообщества, которое занималось похищением нефти из трубопровода «Красноярск — Иркутск». Для кражи сырья преступники организовали целую систему тоннелей, оснащенных электричеством и вентиляцией. Игоря Грищенко захватывали в лесу в зимовье. Однако в тайге он жил непостоянно, а периодически путешествовал по стране без документов.

Задержание Грищенко, больше четырех лет находящегося в федеральном розыске, происходило на территории Усольского района с использованием авиации. Сотрудники управления ФСБ по Иркутской области прибыли за ним на вертолете. «Он находился в зимовье в верховьях реки Китой, в глухой тайге. Его местонахождение стало известно в результате оперативной работы»,— сообщили „Ъ“ в пресс-службе УФСБ. Там также рассказали, что, согласно показаниям Игоря Грищенко, он все это время не только был в тайге, но и перемещался по стране без документов. Сопротивления во время задержания преступник оказать не успел. В результате операции у него изъяты охотничье ружье и боеприпасы.

В мае 2015 года Игорь Грищенко, которому на тот момент было 42 года, был осужден Ангарским городским судом по ч. 1 ст. 210 УК РФ «Создание преступного сообщества», ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в размере 500 тыс. руб. Однако отбывать свое наказание Игорь Грищенко так и не начал. Он не явился в суд на оглашение приговора и был объявлен в федеральный розыск.

Суд установил, что Игорь Грищенко создал преступное сообщество, члены которого занимались кражей нефти из магистрального нефтепровода «Красноярск — Иркутск» ООО «Востокнефтепровод». В своей группировке Грищенко установил строгую дисциплину и четко распределил роли между ее участниками. С февраля 2010 года по апрель 2012 года члены преступного сообщества сделали несколько несанкционированных врезок в нефтепровод и похищали нефть. Для перекачки нефти они использовали специально приобретенные дачные участки в садоводствах Ангарска, расположенных рядом с трубой.

Позже было установлено, что члены ОПС прокладывали на двухметровой глубине подземные тоннели, по которым и получали доступ к нефтепроводу. Они тщательно укрепили стены и потолки коммуникаций досками, оборудовали тоннели электричеством и вентиляцией. Входы в тоннели размещались в сараях или в дачных домиках. Общая протяженность подземных ходов составила около 120 м, общая длина труб — около 700 м.

Ворованную нефть преступники продавали владельцам нелегальных нефтеперерабатывающих заводов, доставляя ее им грузовиками, в кузова которых кустарным методом были вмонтированы цистерны.

12 членов банды Игоря Грищенко приговорены судом к срокам от двух до 10 лет.

Екатерина Еременко, Иркутск