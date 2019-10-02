В закрытом клубе Orator Club долгожданные обновления. Во-первых, с 5 октября команда проекта запускает Lectorium. Каждую субботу здесь будут проходить лекции по разным направлениям.

Куратором направления «Генетика» стал Артем Елмуратов, сооснователь компании Genotek, пригласивший выступить перед слушателями курса ведущих ученых страны. Они расскажут о том, что такое старение на генетическом уровне и как его замедлить, какие микробы живут внутри нас и как правильно взаимодействовать с ними. На первом занятии слушателям будет предложено пройти генетический тест, по результатам которого можно получить свой паспорт ДНК. В конце курса студенты будут обладать знаниями о том, как подобрать для себя правильное питание и режим, спланировать семью.

Философским курсом будет заведовать Зоя Дмитриевна Деникина, доктор философских наук, профессор департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ. Она расскажет о самых полезных и действенных инструментах по решению бизнес-задач и о том, как изменить свое мышление, чтобы с каждым днем становиться все более востребованным.

Во-вторых, этой осенью в Orator Club появится детская студия. Пока родители будут заниматься саморазвитием на курсах, их дети в возрасте от 8 до 11 лет в студии по трем актуальным направлениям: актерское мастерство, речевой тренинг и художественное слово. Здесь дадут все необходимые инструменты для юного оратора.