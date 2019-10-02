Проект реконструкции нижегородского «Дома чекиста» разработают за 12 млн рублей

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ) заключил контракт с ООО «Фирма “СС Проект”» на разработку проектной документации по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия «Дом-коммуна “Дом чекиста”» на улице Малой Покровской, 16. Как сообщается на портале госзакупок, контракт заключен с компанией без конкурса как с единственным поставщиком. Заказчиком работ является собственник здания ООО «Комплекс-Строй», ННГАСУ выступает генподрядчиком, а «СС Проект» – субподрядчиком.

«Дом чекиста» на улице Малой Покровской, 16 был построен в 1932 году по проекту архитектора Александра Тюпикова. Первый этаж предназначался под клуб, спортивный и театральный залы. Нежилые помещения общей площадью более 5 тыс. кв м находятся в собственности ООО «Комплекс-Строй», 918,8 кв. м здания принадлежат Российской Федерации в лице Росимущества. Долгое время здание находится за забором, окна и двери заколочены.

Согласно техническому заданию, на первом этаже дома предполагается разместить спа-салон, фитнес-клуб, коммерческие помещения под аренду и служебные помещения. Со второго по шестой этаж будут располагаться квартиры. Также необходимо предусмотреть организацию подземной стоянки на 53 машиноместа. Проектную и рабочую документацию должны подготовить и согласовать до конца апреля 2021 года.

Напомним, в 2018 году нижегородское управление госохраны объектов культурного наследия планировало через суд изъять «Дом чекиста» у собственника в связи с неудовлетворительным состоянием здания. На тот момент сумма штрафов за содержание объекта превышала 500 тыс. руб., а министр имущественных отношений региона Сергей Баринов говорил, что «доведение памятника до такого состояния – очевидно, уголовная ответственность».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Комплекс-Строй» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в сентябре 2008 года. Учредитель – британский оффшор Stew uniteсh private investments LLP. Генеральный директор Михаил Шевченко. Уставный капитал 10 тыс. руб. По итогам 2017 года выручка составляла 37,3 млн руб., убыток – 15,3 млн руб. Компания является учредителем УК «Времена года». По информации собеседников “Ъ-Приволжье”, конечным собственником объекта является депутат городской думы Владимир Амельченко, который не может приступить к реконструкции объекта из-за не урегулированного статуса объекта имущества.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фирма “СС Проект”» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2010 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Собственником и гендиректором является Людмила Сомова. Основной является деятельность в области архитектуры. По итогам 2018 года при выручке в 125,4 млн руб. прибыль компании составила 187 тыс. руб.

Анастасия Еремина