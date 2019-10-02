Porsche сделал золотую версию Panamera

Porsche Panamera Sport Turismo 10 Years Edition и Porsche Panamera 10 Years Edition. Фото: Porsche

Porsche Panamera 10 Years Edition. Фото: Porsche

Автомобили в юбилейной версии 10 Years Edition отличается расширенной комплектацией и особым оформлением — на кузове появились логотипы Panamera 10, были установлены 21-дюймовые колесные диски Panamera Sport Design цвета «белое золото». Салон отделан черной кожей с прострочкой цвета «белое золото», а также на передней панели и логотипах размещены логотипы спецверсии.

Исполнение 10 Years Edition доступно для модификаций Panamera (от 7,7 млн руб.) и Panamera 4 (от 8 млн руб.) с 330-сильным 3-литровым бензиновым турбомотором, варианта Panamera 4 E-Hybrid (от 9 млн руб.) с 462-сильным бензо-электрическим агрегатом. В России будут доступны только хэтчбеки Porsche Panamera 10 Years Edition.